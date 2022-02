Con abertura hasta arriba, Aleida Núñez reacciona a OnlyFans de Ninel Conde

La guerra entre famosas por captar la atención de sus seguidores y ganar más suscriptores para sus cuentas de contenido exclusivo está a todo lo que da y luego que Ninel Conde anunciara la apertura de su OnlyFans, Aleida Núñez reaccionó, ¡y de qué forma!

La actriz de “Corazón Guerrero”, nueva producción de Salvador Mejía para Televisa, apareció en redes sociales más despampanante que nunca con un brillante vestido y una abertura hasta arriba de la cadera, con la que casi deja ver todo.

Esa fue la manera en que Aleida Núñez reaccionó al OnlyFans de Ninel Conde, el cual fue lanzado hace apenas un par de días y al parecer con muy buena respuesta, por lo que la actriz de “Contra viento y marea” respondió mostrando sus “armas” y hasta Christian de la Campa se hizo presente en los comentarios.

Fue desde su perfil de Instagram donde la empresaria originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, compartió una foto con sus más de 3 millones de seguidores en la que posa de perfil, presumiendo su imponente figura en un vestido brillante de aberturas, que tenían la más espectacular de ellas en la pierna izquierda, que dejaba ver casi todo.

Parada de ladito, la ex reina de belleza dejó sin aliento con la sexy prenda, la cual tenía unos huecos en la zona del torso, dejando ver su piel, pero con la que no tuvo medida fue con la pronunciada abertura de la pierna, la cual dejaba no sólo admirar sus extremidades, sino también su redonda retaguardia.

Entre mostrando y no, Aleida Núñez levantó suspiros en redes mientras posada ante la cámara, presumiendo sus torneadas piernas y luciendo unos tacones brillantes, como su silueta, dando sólo una probadita de lo que sus fans pueden encontrar en su contenido VIP.

“Nadie es como tú y ese es tu poder… Shooting super team… entra a mi página aleidavip.com”, fue lo que escribió la actriz, en una clara reacción ante el lanzamiento del OnlyFans de Ninel Conde, que es una más de las famosas que se une a la industria del contenido exclusivo para adultos.

“Siempre tan hermosa y muy atractiva, besitos linda”, “Eres una reina hermosa, mi Cielo” “Siempre se ve hermosa pero esta vez exageró”, “Preciosa, mi amor. La mujer más bella del planeta”, “¡Wow, diosa!”, “¡Qué hermosa eres!”, “La mujer perfecta, cómo no enamorarse de ti”, “Siempre luciendo demasiado guapa, amiga Aleida, saludos”, fueron algunas de las reacciones que provocó.

Uno de los famosos que no se pudo quedar callado ante la visión que ofreció Aleida Núñez fue Christian de la Campa, con quien hará pareja en “Corazón Guerrero”, quien comentó la publicación con un emoticón sorprendido, admirando su belleza.

