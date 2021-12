Complace Maribel Guardia a seguidores con vestido azul agua de tirantitos

Como si estuviera en el cine, apareció la actriz Maribel Guardia en el teatro donde trabaja en famosa puesta en escena y complació a sus seguidores de verla una vez más lucir su estilizada figura con un vestido de tirantitos azul agua de pronunciada abertura.

Pues antes de entrar a camerinos para prepararse como Doña Inés en "El Tenorio Cómico" en el Teatro Aldama de la Ciudad de México, la costarricense de 62 años, apareció luciendo cuerpazo en el lobby del recinto del espectáculo.

El outfit con el que esta vez Maribel Guardia sí complació a sus seguidores, obedece a un vestido azul agua de tirantitos en combinación con plateado, lo que la hace verse a la esposa del abogado Marco Chacón, más glamorosa como para estar posando desde la dulcería del teatro.

Y a la par, la próxima estrella de la telenovela "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", no faltó con su frase filosófica que siempre la acompaña en cada publicación que hace en su cuenta oficial de Instagram; esta vez, indicando que ni está loca ni es una persona solitaria, porque ella sí complace diariamente a sus fanáticos con cada publicación.

"Solo los locos y los solitarios pueden permitirse el lujo de ser ellos mismos. Porque los solitarios no necesitan complacer a nadie y a los locos no les importa ser comprendidos. #look @ramirez.ale.1044", se lee en dicha descripción.

La actriz Karla Gómez -paisana de Maribel-, fue una de las primeras en reaccionar a la belleza de la actriz con un "Siempre hermosa!", pero quien literalmente se voló la barda' con su comentario fue su nuera, Ime Tuñón quien la comparó con un ser mítico marítimo: "La sirenita del mar", aunque no fue la única.

Y es que, la también actriz Elizabeth Álvarez opinó lo mismo al verla lucir su figura curvilínea con dicho outfit y expresó: "Hermosa sirena". Por su parte, Héctor Gutiérrez, su maquillista de cabecera, no dejó pasar la oportunidad de halagarla con emojis.

Por otro lado, se lee: "Mil gracias bellísima Dama por alegrar mi día con su exquisita belleza en tan bello vestido", y los comentarios de que parece una sirena se repiten una y otra vez. Al momento, Maribel Guardia ha logrado llamar la atención de casi 58 mil seguidores y se pueden leer al menos 408 comentarios.

