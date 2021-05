Comparan con una Barbie a Daniella Chávez; luce curvas con escotado vestido

En su última publicación de sus redes sociales, la modelo Daniella Chávez enloqueció a sus seguidores, al lucir cuerpazo con un escotado vestido en tono rosa palo con el que además, presumió figura curvilínea y sus estilizadas piernas y por si fuera poco, la compararon con una muñeca Barbie.

Fue por la tarde del domingo pasado que, para cerrar con broche de oro el weekend (fin de semana), luego de haber posado con un bikini color coral que se perdió con su tono de piel y con el que lució más de la cuenta grabándose con su celular frente al esepejo haciendo candentes movimientos, Daniella Chávez lució este especial diseño.

Y como es costumbre, en su cuenta oficial de Instagram publicó una tercia de fotografías en las que se le ve posando de diferente forma y no conforme con el cuerpo que luce nada más con verla de frente, la chilena de 35 años, todavía se dejó tomar con una pose en la que destaca su redondeada retaguardia.

Lee también: Ana Martín posa con Livia Brito; le piden que no se le pegue lo grosera

"Un aroma que te gusta, pero no es un perfume? Ej: a mí Café. @lamitie.store Vestido", escribió Daniella luego de lucir el outfit de invierno, según la marca de ropa para mujeres L’amitie Store.

La también influencer de la moda de 1.70 metros de altura, generó por supuesto, los comentarios más halagadores que dan muestra de que sigue siendo una de las celebridades favoritas de las redes sociales de la web.

"Alo barbie", escribió la cuenta de la firma de ropa Mai Indumentaria, -otra de las favoritas de la chilena-, su amiga Erica Fett, también escribió: "Gorgeous babe" (Maravillosa bebé). "Hola Barbie humana eres tú?", "You see my body" (Ves mi cuerpo) o "Bellísima!!" con algunos de los comentarios generados por los fanáticos.

Lee también: Frente al espejo Daniella Chávez se graba y hace babear con sus encantos

Aunque hubo quienes atendieron a la pregunta sobre el olor que les gustaba percibir y así contestaron a Daniella, quien puso de pretexto su gusto por el olor a café sólo para modelar este mini vestido; "El olor a tierra mojada y el olor a libros nuevos, por cierto te ves muy linda" o "Un te de canela".

"El olor cuando llueve" o "El olor a tierra mojada", también forman parte de los 1,611 comentarios que hasta el momento ha recibido Daniella. También ha hecho reaccionar a 111,242 seguidores, entre los que destacan la segunda cuenta de la chilena bajo el perfil de @daniella.chavezc.