Comparan a Vanessa Guzmán con drag queen: ella se defiende

La dedicación que tiene Vanessa Guzmán con su cuerpo la ha llevado a desarrollar su musculatura y presumirla en su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte su afición por el mundo del fitness y ánima a más mujeres a que agarren las pesas sin temor al qué dirán.

La actriz de Alborada, producción de Televisa, quien fuera Nuestra Belleza México en 1995, ha convertido sus redes sociales en un culto a su impresionante físico y sus rutinas de ejercicio, las cuales le han marcado los músculos de cada parte de su cuerpo, algo que a muchos de sus seguidores no les ha gustado.

Como casi cualquier famoso en la red, Vanessa Guzmán no está exenta de las críticas de la gente y esta vez respondió a quienes la compararon con un travesti o drag queen luego que compartiera una imagen de ella en el gimnasio, por lo que no se quedó callada.

La ex reina de belleza aprovechó un espacio en el programa ‘Chisme No Like’ para hablar sobre los ataques de los que ha sido víctima por parte de sus seguidores en Instagram, que le dicen que ya no haga más ejercicio y ya parece hombre.

“He aprendido en 25 años de carrera encontrarle la parte de humor a esta situación, pero si hay pequeñas cosas que de repente llaman la atención y volteas y dices ‘bueno’. Que te hagan comparativas como si fueran malas, que te comparen con un hombre, con un travesti, en qué momento a mí me ofenderían haciendo tal comparación, si hay algo que respeto profundamente es a toda la comunidad LGTB”, aseveró la histrionisa.

Vanessa Guzmán sostuvo que las personas que la critican no saben si ella está en busca de un objetivo para trabajar su cuerpo así, o si se está preparando para un papel que requiere ese físico: “Me preocupa más la gente que no tiene objetivos en la vida y, por lo menos, yo sí voy enfocada hacía lo que busco o lo que quiero”.

La actriz de ‘Atrévete a soñar’ aclaró que ella se propuso transformar su cuerpo y llevarlo a un límite de cuánto pudiera cambiar por el ejercicio y la dieta especializada: “Más que esto ya no voy a crecer, mi objetivo sigue siendo la televisión, sigo siendo actriz, sé perfectamente los cánones que uno debe tener. He aprendido mucho después de certificarme como entrenadora, tengo mi gimnasio y ayudamos a gente que busca un objetivo”.

La histrionisa chihuahuense indicó que está abierta a todas las críticas pero también exhortó al respeto: “Yo soy una persona de carácter fuerte, que aguanto bastante bien los guamazos, pero hay muchas otras que se pueden sentir ofendidas o agredidas y hay que tener cuidado con eso”.

La polémica surgió luego que Vanessa Guzmán compartiera una imagen en la que aparece en el gimnasio, sin maquillaje y sobre un aparato de ejercicio, donde presume su físico, pero no fue bien recibida por sus seguidores.

“Ya pareces travesti”, “Vane, eres bien linda y hermosa pero cada vez que haces ejercicio te estás transformando en hombre”, “No está mal, pero ya no le meta más porque ya no se verá bien, parecerá más ruda y menos femenina” son algunos de los comentarios que los fans de Vanessa Guzmán le dejaron en Instagram.