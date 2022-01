Comparan a Ariadne Díaz con Celia Lora tras bailar en cachetero y top

Desde hace unos días, la actriz mexicana Ariadne Díaz está causando tremendo revuelo en las redes sociales luego de compartir un video en el que hace una coreografía junto a sus amigos Kevin Achutegui y Victor Guadarrama, mientras luce un short cachetero y un top, prendas con las que acentúa sus pronunciadas curvas.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la protagonista de telenovelas como Llena de Amor, ‘La doble vida de Estela Carrillo’ y ‘Tenías que ser tú’ que compartió la pequeña grabación en la que saca sus mejores pasos de baile junto a sus amigos, sin embargo, fue su atrevido look lo que más acaparó la mirada de sus millones de seguidores, quienes la compararon hasta con Celia Lora.

En el video Ariadne Díaz aparece con un short cachetero y un top de color negro; prendas que combina perfectamente con una gabardina blanca con negro, unos guantes y unas mallas de red de color negro. En cuanto a su cabello, la famosa luce su larga melena pelirroja. Los accesorios no podían faltar y en está ocasión la esposa de Marcus Ornellas optó por unos collares extravagantes.

En cuanto a su maquillaje, la originaria de Puerto Vallarte lució un cargado maquillaje por el que sus fans aseguraron que se veía extraña e incluso llegaron a escribirle que los tonos que usó no le favorecía en lo absoluto, pues se parecía mucho a Celia Lora. En la grabación la actriz comienza quitando sus guantes para después menear de un lado a otro sus pronunciadas caderas.

"Si fueramos un grupo musical ¿cómo nos llamaríamos? @kevinachutegui @victorguadarramatok", escribió Díaz junto al video que colgó en TikTok, y por el que le llovieron los piropos y las comparaciones con la hija del rockero mexicano Alex Lora. Como era de esperarse, en cuestión de horas, la publicación de Ariadne Díaz consiguió miles de Me Gusta y una infinidad de comentarios, en los que sus fieles admiradores se desvivieron por su belleza, mientras que otros la compararon con la playmate.

"Se ve super diferente", "con ese look parece Celia Lora", "Mi primera impresión es que creí que era celia lora retocada", "Yo pensando que es @celilora pero la mejor es Celia ", "Se parece a Celia", "Que se hizo????, no se parece nada", "Que se hizo está irreconocible", "No se parece", fueron algunos de los comentarios en el TikTok de Ariadne Díaz.

Cabe mencionar que Ariadne Díaz es una de las celebridades favoritas del público mexicano, y es que además de demostrar el talento que tiene frente a las cámaras, la actriz es una las mujeres más bellas del medio del espectáculo y uno de las más transparentes en cuanto a la manera en que piensa.

