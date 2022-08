Como vaquerita y luciendo cinturita, Chiquis Rivera escupe fuego contra Bárbara de Regil

Hace unos días Bárbara de Regil causó toda una controversia en redes sociales al asegurar que no envidiaba nada de Chiquis Rivera, en cuanto a figura se trataba, pues realmente no era el tipo de cuerpo que a ella le gustaría tener ya que le parecía muy sexy, por lo que ahora la intérprete de Abeja Reina escupió fuego.

Cabe mencionar que las declaraciones de la protagonista de Rosario Tijeras y recién llegada a Televisa, se dieron durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí la famosa fue cuestionada sobre el nuevo aspecto físico de la hija de Jenni Rivera, que en las últimas semanas ha causado toda una sensación en redes por su delgadez, a lo que Bárbara de Regil dijo:

“No es mi estilo de cuerpo, no es el cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual, como sexy”, declaraciones que no fueron bien tomadas por Chiquis Rivera, quien no dudó en responder a la actriz y aparte dejar verse como toda una vaquerita y luciendo cinturita de gallina.

Como era de esperarse, las declaraciones de Bárbara de Regil llegaron pronto a los oídos de la hija mayor de Jenni Rivera y a través de Twitter le mandó un mensaje a la reina del fitness y a sus demás haters.

“A todos los que me quieren hacer daño de una manera o otra, OJO, porque Dios me cuida mucho”, escribió Chiquis Rivera en una de sus publicaciones. Pero no fue todo, porque en otro mensaje la cantante dijo: “Hoy decidí que me sigue valiendo madre los que no me quieren. YO me amo… y miss boss bees también, así que bananas! Me la siguen ! #TryAgain #AbejaReina”.

Posteriormente y para callar bocas a todos aquellos que la atacan, Chiquis Rivera compartió a través de su cuenta de Instagram unas imágenes en las que luce como toda una vaquerita y deja a la vista la cinturita que ha logrado a base de dieta y ejercicio.

En dichas fotografías, la cantante luce un entallado conjunto de blusa y pantalón con estampado de flores con el que realza su figura; unos botínes negros y un sombrero rojo, outfit que usó durante su reciente presentación en Oregon. "Gracias Oregon! Los ame. Me hicieron feliz … y también me pusieron una buena peda", fue el mensaje que Chiquis Rivera colocó junto a las imágenes.

Durante años la ex esposa de Lorenzo Méndez había estado luchando por bajar esos kilitos de más, situación por la que era criticada mucho en redes sociales y por algunos colegas del medio como Lyn May y el presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien no la bajaba de 'tamal' y ´gorda´, por lo que ahora la artista de 37 años está dejando a todos con la boca abierta con su radical cambio.

