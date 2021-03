Como vaquerita, Chiquis Rivera deleita a sus fans con sus peligrosas curvas

Uno de los looks que más disfruta llevar Chiquis Rivera es el de vaquerita y se puede adivinar la razón. A la hija mayor de Jenni Rivera este atuendo le favorece mucho pues le permite presumir sus curvas y, al mismo tiempo, consentir a sus fans.

La cantante de regional mexicano es una de las mujeres más sensuales del medio artístico y para muestra basta ver los looks que modela antes de salir a una presentación ante su público o en televisión, y aunque en el último año todos los conciertos y bailes han sido suspendidos por la pandemia, los fans de la solista recordaron uno de sus outfits más aplaudidos.

Fue en una cuenta de fans de Chiquis Rivera en Instagram donde se publicó una postal de la intérprete de ‘Me vale’, en la que parece con un look de vaquerita que delinea muy bien su silueta y deleita la pupila de sus seguidores.

“#Throwback La #BossBee antes de salir al escenario. @Chiquis”, posteó la cuenta acompañado de una imagen donde se ve a la ex de Lorenzo Méndez luciendo un atuendo negro de pantalón y blusa que definía muy bien sus curvas.

Además, Chiquis Rivera lucía unas botas blancas de tacón con brillos que le llegaban a media pantorrilla, un chaleco de mezclilla y un sombrero vaquero. El cabello lo traía suelto y con ondas, y en su mano un micrófono, pues estaba lista para dar un concierto ante sus fans.

Los fans de la cantante no tardaron en responder a la publicación y le dedicaron piropos por lo bien que se veía, además de alabarle sus botas, pues varios le preguntaron dónde las había adquirido ya que se miraban espectaculares.

“Hermosa, mi Chiquis”, “Si no me equivoco esa foto fue en San Diego, California”, “Wow! Espectacular, princesa”, “Te ves muy bonita, Chiquis”, “Cómo me encantas, mi amor”, “Cowgirl”, son algunos de los comentarios dedicados a la solista.

Pese a que no ha podido dar presentaciones, Chiquis Rivera se mantiene muy activa en sus redes sociales para informar a sus fans de los proyectos que tiene en fila o simplemente para presumir sus curvas con algún sexy modelito.

Hace algunos días, la cantante de regional mexicano anunció el estreno de un videoclip musical animado de su madre Jenni Rivera con la canción ‘Motivos’, la cual interpretó en su último concierto en la Arena Monterrey, antes del fatal accidente que le costara la vida en 2012.