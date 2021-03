Como vaquerita, Chiquis Rivera dejar ver su torneada figura

Se ponga lo que se ponga, Chiquis Rivera siempre levanta reacciones y esta vez lució un atuendo de vaquerita, que permitió observar la delineada figura que posee, y levantó suspiros entre sus seguidores, quienes le celebran sus outfits cada que aparece en televisión o en algún medio.

Esta vez, la cantante de regional mexicano posó para la cámara con un conjunto azul rey, que parece ser de una pieza, un top blanco semitransparente adornado con piedras, unas botas plata de tacón con brillos y un sombrero en tono neutro. En la mano derecha agarra un micrófono, por lo que parece estar lista para salir a una presentación.

Chiquis Rivera mira a la cámara y sonríe, con su pelo largo teñido de rubio cayéndole sobre los hombros. Sin duda, la solista sabe cómo mostrar su figura e impactar a sus seguidores con sus atuendos y los piropos no se hicieron esperar.

“Un encanto de mujer”, “Get it! Chiquis”, “Beautiful”, “Amé tus botas y top”, “Un encanto de mujer”, “So pretty”, “Mamacita”, “Hermosa”, “Mi Chiquis preciosa, saludos”, “¡Qué hermosa te ves de vaquerita! Que Dios te bendiga”, fueron algunas de las reacciones de los fans de la cantante en Instagram.

Hubo incluso quienes la compararon con su madre, Jenni Rivera, la diva de la banda: “Wow! You look just like your mom in this picture!”, le comentó unos de sus admiradores, mientras que otro la nombró “la princesa de la banda”.

Lo cierto es que Chiquis Rivera no deja a nadie indiferente cada vez que presume un look, ya sea para una entrega de premios, una sesión de fotos, un programa, una presentación o simplemente cuando comparte su vida cotidiana.

En la última semana, la intérprete de “Paloma blanca” aprovechó las redes sociales para compartir videos e imágenes que levantaron revuelo en las redes sociales, como el clip en el que aparece desnuda en la ducha, que utilizó para mandar un fuerte mensaje de empoderamiento y luchar contra el “Body shaming”.

El video en cuestión le acarreó miles de comentarios buenos a la hija de Jenni Rivera pero también hubo quienes consideraron que fue demasiado atrevido y no venía al caso con el mensaje que deseaba propagar.

Sin embargo, Chiquis Rivera siempre se ha caracterizado por hacer caso omiso a las críticas destructivas y está acostumbrada a levantar polémica, por lo que no parará en compartir sus ideas ya sea por redes sociales o por otros medios.

La también compositora es una mujer decidida y muy segura de sí misma y sabe proyectarlo cada vez que se pone un outfit nuevo, como el de la vaquerita, con el que lució su torneada figura y dejó de manifiesto, nuevamente, su belleza.