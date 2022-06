Como una muñequita recién salida del aparador, Angelique Boyer derrocha belleza y estilo

En plena primavera con sensación de verano, la actriz Angelique Boyer, sigue endulzando la vista de sus seguidores en redes sociales, tras mostrar su clase, distinción, estilo y su belleza al por mayor. Y es que, desde los paisajes más encantadores de España, la francesa se ha puesto a tono y ha contrastado con el lugar; tanto que parece como una muñequita recién salida del aparador...

Angelique Boyer ha dado cuenta de que cada paso y de cada lugar que ha visitado en España, país donde viven Don Óscar Rulli y Doña Silvia, los padres de su amado Sebastián Rulli; y es con ellos que la actriz se ha maravillado de la belleza de los paisajes naturales y de todo lo que tiene para ofrecer el país conocido como la Madre Patria.

Y tras utilizar un accesorio que ha llamado la atención a muchos y que lo ha traído de vuelta a la moda, Angelique Boyer demostró su estilo propio con una combinación muy veraniega que siempre va bien para el clima templado de España y de cualquier parte del mundo.

Pues demás de lucir un cómodo traje de pantalón y chaqueta en color amarillo encendido y una blusita blanca con la que luce su abdomen y su ombligo, Angelique Boyer reafirmó el dicho mexicano que reza: "El que de amarillo se viste, en su belleza confía"; haciendo referencia a que no todo el mundo van bien con ese color en su piel.

No obstante, la prenda que más llamó la atención de sus seguidores, fue una gargantilla grabada en tono café con un dije redondo de tamaño regular de conchanacar que ocupa gran parte de su pecho y sin duda Angelique Boyera vuelto a marcar tendencia con este accesorio.

La francesa, protagonista de telenovelas como "Vencer el Pasado" (2021), posó desde El Cuartel del Mar y sólo dejó tres corazones de colores amarillo, rojo y negro. Y aunque no expresó nada, ha enamorado con su estilo propio de vestir, pues parece una muñequita recién salida del aparador.

Y ante el par de postales que la novia de Sebastián Rulli compartió el pasado fin de semana, los comentarios de sus seguidores iban enfocados a su gargantilla. La actriz Jéssica Coch no dejó de escribir: "Amé tu collar desde el día 1" -pues no es la primera vez que se lo pone en estas vacaciones-; también se ganó un: "Preciosa como siempre " de Claudia Martín, su rival de amores en la ficción por la pasada telenovela "Los Ricos También Lloran" en la que fue pareja de Sebastián Rulli.

"Qué hermosa amarillo" escribió Alejandra Robles Gil, mientras que la cantante Fey le lanzó un: "Bella" y Martha Carrillo un "Hermosaaaaa!!!". Pues aunque Angelique Boyer ha causado un claro alboroto en Instagram, no se puede ver el número de likes y comentarios, debido a que están desactivados...

Lo que sí es un hecho es que la actriz de 33 años, sigue siendo un ícono de la moda y la belleza entre las estrellas de la televisión mexicana.

