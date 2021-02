Como un Sol; el vestidazo amarillo que hizo a Maribel Guardia ¡lucir pierna!

El glamour y la elegancia son sus mejores aleados de su belleza; así lo demostró la actriz Maribel Guardia al posar con un vestidazo color amarillo desde el jardín de su mansión con el que brilló más que el propio Sol, pues fue el look de sábado, con el que sin duda, impresionó una vez más a sus millones de seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maribel Guardia -la también actriz de telenovelas-, mostró sus encantos, propios de una mujer de su edad, y sin duda hizo gala de aquel dicho mexicano que enuncia: "El que de amarillo se viste, en su belleza confía"; pues a decir verdad, lució hermosa.

El glamoroso vestido amarillo con escote de corazón que termina en un coqueto moño, así como el drapeado del diseño, acentúa todavía más la cinturita de la que es poseedora la costarricense, y no perdió la oportunidad para enseñar pierna, pues Maribel Guardia, es una de las estrellas que mejores piernas tiene, entre las estrellas del medio artístico.

"Eres el pintor de tu vida no le des el pincel a nadie . #feliz #sabado #look @blacksecret.mx", se lee en el último post de la ex Miss Costa Rica, con el que deja claras sus ideas de que cada quien es libre de pintarse a sí mism@ como mejor se quiera, como ella misma lo hace con cada glamoroso atuendo que modela para sus más de seis millones de seguidores de Instagram.

El piano de su sala, el balcón de su recámara, su vestidor, las escaleras junto a la sala, su gimnasio personal y cualquier parte de su enorme jardín, en especial, esa jardinera en la que tiene un árbol milenario, son los sitios favoritos de Maribel para modelar cualquiera de sus outfits, con los que sin duda, cada vez deja más sorprendidos a sus fanáticos, por su basta belleza.

Y con este fresco, glamoroso y elegante outfit, la también modelo de 61 años, provocó reacciones inmediatas y halagos al ver que brilla igual o más que el Sol; así se leen algunos mensajes en la caja de comentarios:

Recostada en el tronco del milenario árbol y con uno de sus ocho perritos de fondo y enseñando pierna, Maribel mostró su elegancia en todo su esplendor, por lo que sus amigas del medio expresaron:

"Bella", fue el comentario del diseñador mexicano Gustavo Matta, mientras que Laura Bozzo se deslumbró con tanta belleza y sólo prendió fuego a la publicación de la actriz. Por su parte, la actriz Karla Gómez la llamó: "Diosa Hermosa!". La también modelo Rossina Silva, no se quedó a trás con su adulador comentario: "Hermosa en todos los sentidos! Única".

Una fanpage (página de fans) de Victoria Ruffo, también reaccionó a su belleza: "Hermosa Mari bella". Mientras otro fan le suplicaba: "Una belleza!!!! Te quieroooooooo. Cuando un live? O una videollamada?", pues no hay que olvidar, que las redes sociales son los medios con los que los famosos como Maribel, pueden tener comunicación directa con sus fans.

Un total de 51,662 corazones rojos y 597 mensajes, son los que esta vez, inundaron de admiración, la belleza de Maribel Guardia.