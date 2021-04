Como toda una sirenita, Marlene Favela posa con entre las rocas

La guapa Marlene Favela quien actualmente figura como actriz de reparto para una nueva telenovela de Televisa, lució su figura como toda una sirenita, al posar entre unas rocas; que al parecer, son parte del paisaje de la locación del melodrama, lo que desató los más aduladores comentarios en redes sociales.

Fue el pasado jueves que la actriz originaria de Duarango, México, robó miradas y arrancó suspiros al elegir posar esta vez en uno de los escenarios más incómodos para hacerlo, aunque muy a pesar de ello, luce sonriente y agradecida por todo lo que tiene en su vida; pues además, Marlene Favela demostró que al mal tiempo, hay que darle buena cara.

Con un paisaje verde y arbolado al fondo, fue que Favela lució su belleza al lucir un outfit muy casual; se trata de unos jeans de mezclilla en tono claro con un singular surcido en la cintura y una blusa a rayas rojiblanca tipo ombliguera, pues deja ver su marcado abdomen.

Su sonrisa lo dice todo y la actriz de telenovelas, sólo escribió: "Y así" seguidos de algunas caritas llorando de risa; pero sus curvas, no fueron la excepción para que la madre de la pequeña Bella, cautivara una vez más a sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram, que ascienden a un poco más de 4.6 millones.

Los fanáticos de la estrella de la televisión que están ansiosos por verla actuar en su regreso a las telenovelas de Televisa, no tuvieron más opción que expresar sus halagos por la histrionisa de 43 años, quien por muchos años brilló como protagonista de historias de Telemundo.

Entre estos, se leen algunos como: "La Gober" (haciendo referencia a su personaje en "El Señor de los Cielos" junto a Rafael Amaya), "Me Encanta Su Sonrisa, Su Carita Preciosa", "Siempre así", "Hermosa", "Beautiful", "Guapissímaaaaaa", "Linda", "Your look fantastic" (Fantástico tu look), entre algunos corazones rojos.

Y es que no es para menos, pues la también empresaria de muñecas para niñas, encanta y enamora a todos con su espectacular sonrisa, pues es quizás, su carta de presentación y es la que la mantiene vigente entre las más guapas del medio artístico, no en balde en 2008, figuró en lista de revista People en Español como uno de los 50 rostros más bellos del mundo artístico al lado de famosos de la talla de Javier Bardem, Sofía Vergara y Angélica Rivera.

Es por ello, que la actriz de "La Desalmada", ha hecho reaccionar a 30,186 usuarios de Instagram y en su publicación se pueden leer por lo menos 164 comentarios.