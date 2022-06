Como toda una muñequita, Mariana Botas se luce con blusa arcoíris y tacón alto

Dicen que "de la moda, lo que te acomoda", pero a la actriz Mariana Botas, todo lo que se ponga la hace lucir como una muñequita, y últimamente, se unió al orgullo gay y posó muy coqueta, con blusa arcoíris y un par de tacones altos.

Junio es el mes del orgullo gay y como much@s otr@s famos@s, Marina Botas se unió a celebrarlo a su manera y a través de la moda; y fue con un outfit elegante y muy colorido que la recordada Martina López de la serie cómica de Televisa "Una Familia de Diez", celebró a la comunidad LGBTQ+.

Y es que la también modelo de la firma de ropa y accesorios Shein, puede verse tan bien con prendas que van desde un traje de baño o un coqueto bikini, como un vestido de noche, un outfit casual, o un atuendo elegante y el pasado sábado no fue la excepción.

'La chaparrita' consentida de muchos, lució un elegante atuendo de pantalón negro de vestir, una blusa hecha body sin espalda, estampada a rayas verticales de colores que acompañó con una chamarra de cuero color verde y un par de zapatillas escotadas de tiras del mismo tono.

"#loveislove #love #loveislove #loveislove #pride #pridemonth #colors #ootd #ootdfashion #respect #happy #instagram #instapic #picoftheday #fun #cdmx #streetphotography" escribió esta vez Mariana, sin más descripción que los hash tags con los que celebra el Orgullo Gay.

Y por ello, se ganó comentarios de admiración de "Estas guapísima Mariana, totalmente increíble, que chulada de chica", "Estas bien bonita Marianitaaaa!! Soy tu fan", "Me encantó tu blusa" "Tan bella!!!", "Lindo outfit" y muchos otros.

"Hermosa", "Muñeca", "Hermosura de Mujer", son otros de los piropos que le han lanzado a Mariana Botas, tras dejar maravillados a sus seguidores por tanto glamour reunido en una sola postal.

Al momento, más de 20 mil corazones rojos son los que se han manifestado en el post de Mariana, y se pueden leer 160 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!