Como toda una diva, revelan lo que cobra Niurka Marcos por show, ¿más que Tatiana?

El pasado jueves, el programa de espectáculos Chisme No Like reveló la exagerada cantidad que la famosa vedette Niurka Marcos cobra por show, ¿más que Tatiana?.

Hace unos días se dio a conocer la ostentosa cantidad que Tatiana cobraba por amenizar algún evento infantil, situación que sorprendió a los usuarios de las redes sociales, sin embargo, la Reina de los Niños, no es la única de las artistas que piden exageradas cantidades por hacer acto de su presencia en un evento, pues recientemente se reveló que Niurka Marcos es otra de ellas.

Fue durante una reciente emisión del programa Chisme No Like que se dio a conocer las condiciones y la suma de dinero que la ex del Juan Osorio pedía por sus honorarios. De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain, la vedette cobra 10 mil dólares por su presencia de dos horas en una conferencia de una organización LGBT en Estados Unidos.

Sin embargo, no es todo, ya que los conductores de Chisme No Like también mencionaron que la bailarina cubana también exigía en que su contrato incluyera; vuelos de primera clase, 2 habitaciones en hotel de cinco estrellas y que de ser necesarios los traslados que estos fueran en camionetas de lujo y blindadas, además de que siempre hablaría español.

Cabe mencionar que esto se dio a conocer después de que una empresaria se negara a prescindir de los servicios de la también actriz por los elevados precios en su contratación. Tras revelarse que Niurka Marcos cobra más que Tatiana por un show, la cubana sacó las uñas y supuestamente amenazó a la empresaria que dio a conocer la cantidad que cobraba por sus honorarios.

Fue precisamente en Chisme No Like donde se dio a conocer el audio donde la empresaria denuncia que fue amenazada por Marcos, luego de que está le reclamara por filtrarse la cantidad que cobra. "Me dijo pende...pinche vieja hija de tu p...madre y vete a la ver... O sea, cómo te consta, son asociaciones, yo le dije ¿cómo te consta que fui yo? Le digo, controle su vocabulario, porque no estamos en su rancho”, se escucha decir la empresaria.

