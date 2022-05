Como toda una abeja reina, Chiquis Rivera posa bañada en miel

Una vez más Chiquis Rivera hizo explotar las redes sociales con una reciente fotografía en la que aparece como toda una abeja reina, bañada en miel y con sólo una corona en su cabeza. Y es que la hija de Jenni Rivera posó para el lente de la cámara de esta forma para promocionar su más reciente disco llamado Abeja Reina.

No es la primera vez que Chiquis Rivera hipnotiza a sus más de cinco millones de seguidores de Instagram al posar de una forma tan ardiente pero ahora su imagen tiene una justificación; es la portada oficial de su nuevo disco, el cual quiso darle alusión al título bañada de miel.

Fue el pasado miércoles cuando la intérprete de Paloma Blanca posó como toda una abeja reina para la cámara de su pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez. En la imagen que rápidamente se viralizó aparece la famosa con una corona en la cabeza, mientras su seductora mirada la fija hacía el cielo.

“La portada oficial de mi disco Abeja Reina que sale este 12 de mayo!”, escribió Chiquis Rivera junto a la descripción de la ardiente imagen con la que hizo reaccionar de manera inmediata a sus millones de fanáticos e incluso a algunos famosos, quienes también quedaron fascinados con la sesión fotográfica.

"Muy buena fotografía amiga", "Hermosaaaa te amooo niña consentida de Dios", "Simplemente hermosa", “Que dulzura”, “No puedo esperar bebe”, “Espectacular”, “Eres fuego”, “Muy buena fotografía amiga, bendiciones”, “Omgg lo amooo, pero yo te amo más, éxito reina”, “Hermosaaaa te amo niña consentida de Dios”, “Será un éxito mi Chiquis”, “Una literal reina”, “Dulce y bella reina”, fueron algunos de los halagos de sus fans.

Desde hace un tiempo Chiquis Rivera decidió hacer a un lado los problemas y enfocarse a su carrera musical y su faceta como empresaria en productos de belleza, y aunque se olvidó de los dimes y diretes entre sus tíos Rossie y Juan Rivera, de lo que la famosa no se ha librado es del divorcio con el cantante Lorenzo Méndez.

Desde hace unos meses Chiquis Rivera le había pedido el divorcio al exvocalista de La Original Banda El Limón, sin embargo, el proceso se ha visto muy retrasado, ya que el cantante se ha negado a presentar su declaración pese a las numerosas peticiones que la famosa le ha hecho a través de su abogada.

“Lorenzo se ha negado a presentar su declaración a pesar de las numerosas peticiones que mi abogada le ha hecho a su abogado. Lorenzo y yo habíamos quedado en hacer un acuerdo voluntario fuera de corte para resolver el divorcio, ya que fue un matrimonio corto y firmamos un acuerdo prematrimonial. En numerosas ocasiones nos dijeron que Lorenzo presentaría su declaración pero no lo hizo. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de Lorenzo y este caso no puede proceder hasta que el presente la declaración. Lorenzo está usando este proceso de divorcio para obtener atención en los medios de noticias. No tengo otra opción que pedir a la corte que obligue a Lorenzo a presentar su declaración y que lo sancione con una multa de 5 mil dólares”, dijo la hija de Jenni Rivera en una reciente entrevista.

