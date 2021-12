Como tigresa, Cynthia Rodríguez atrapa miradas con look animal print

El animal print es un estilo muy vistoso y espectacular si se sabe utilizar con el atuendo y los complementos adecuados y este 2021 Cynthia Rodríguez dio cátedra de cómo utilizarlo con un vestidazo con el robó el aliento y lució como toda una tigresa.

La conductora titular del matutino de TV Azteca “Venga la alegría” dejó con la boca abierta a sus millones de admiradores en redes sociales con su look animal print, que además de enmarcar sus curvas a la perfección, la hizo lucir elegante, demostrando que si se sabe utilizar este estampado se puede lucir despampanante.

Cynthia Rodríguez atrapó las miradas enfundada en un vestidazo y una capa con los que dejó babeando a todos, luciendo como una tigresa con la mira puesta en su presa y dando una clase de cómo llevar un look animal print sin morir en el intento.

La presentadora de televisión compartió con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram unas postales en las que permite ver a detalle el impresionante atuendo, confeccionado sin tirantes y entallado desde el escote hasta las caderas, lo cual marcaba su perfecta y diminuta cinturita.

A medio muslo, la falda se abría hasta llegar a ser amplia en la parte de abajo, tapando por completo las altas zapatillas que utilizó. Un detalle a tomar en cuenta en la prenda fue que se complementó con una capa que se sostenía con una tira de tela sobre la zona del cuello, dándole un toque de glamour.

Frente a la cámara, Cynthia Rodríguez no dudó en modelar el espectacular vestido animal print y levantó parte de la capa para que fuera apreciado en su totalidad. La actriz complementó con unos aretes discretos en color plata y el cabello recogido en una coleta, lo que le dio un aire elegante a su outfit.

“Amé este look“, escribió la conductora de “Venga la alegría“ junto con las postales que compartió en la aplicación de la camarita, donde le comenzaron a llover cientos de comentarios por parte de sus seguidores y de otras famosas como Rossana Nájera y Anette Cuburu, quienes “chulearon“ su atuendo.

En tanto, los seguidores de Cynthia Rodríguez en Instagram no se quedaron callados y le rindieron pleitesía con sendos piropos en la publicación, en los que albaron su belleza y su innegable buen gusto por la moda, pues no es la primera vez que deslumbra con sus acertadas elecciones.

“¿Con qué no te ves hermosa?, “El porte, el vestido, el pelo, el maquillaje=perfección”, “Tú vistes la ropa, no la ropa ti“, “Que alguien me explique el cuerpazo y la belleza”, “La más espectacular”, “¡La tigresa del oriente!”, “Diosa”, “Toda una reina”, “¡Qué preciosa!”, “Espectacular“, “Todo estará bien“, “Eres tan hermosa“, “Demasiado bonita, yo quiero que cantes en #QuieroCantar”, “La reina de la selva del rey León Carlos Rivera”, fueron algunas de las reacciones que generó la cantante, convirtiéndose en toda una tigresa.

