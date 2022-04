'Como tamal', dicen a Chiquis Rivera en leggings mientras baila como Selena

En una de sus tantas presentaciones en vivo, la cantante Chiquis Rivera fue llamada: 'Como tamal', mientras la hija de la finada Jenni Rivera, lucía su enorme retaguardia en leggings mientras baila como su colega, la también fallecida cantante Selena Quintanilla en uno del sus homenajes que otros famosos ofrecen a la texana.

No es un secreto que Chiquis Rivera guste de exhibir sus curvas a diestra y siniestra a través de sus redes sociales y de la web entera, pues eso es precisamente lo que llama la atención de sus fanáticos, el hecho que que, aunque no tiene una figura exquisita como otras famosas, la también sobrina de Lupillo Rivera, utilice más de una estrategia para cautivar a su público.

Y la cuenta de Instagram hecha en su honor como es @chiquisriveraonline de Instagram, compartió una publicación en la que Chiquis Rivera luce su curvilínea figura vistiendo unos ajustadísimos leggings de cuero en color negro y una blusa que deja ver sus encantos.

Con dicho outfit, Chiquis Rivera se paró en un escenario y utilizó su talento para recordar a Selena Quintanilla y su música en un lugar de Los Ángeles llamado "Boss Bee", donde conquistó al público en vivo y a todo color; no obstante -y como es natural-, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperara y la han comparado con un tamal.

"#TBT La #BossBee en el homenaje a Selena... @Chiquis" se lee en la descripción de la publicación, seguido de un corazón blanco y una rosa roja que reflejan el cariño que el público le sigue teniendo a Selena Quintanilla 'la Reina del TexMex'.

Fue con esos leggings y botas de tacón y una chamarra todo negro, además de un corsé de pedrería plateada, que Chiquis Rivera se lució en un escenario frente al público, mientas daba vueltas bailando muy sensual a la par que el séquito de guapas bailarinas que la acompañaban.

Y claro, los comentarios no se han hecho esperar, dirigidos a Chiquis Rivera a través de la publicación de su fanpage (página de fans) número uno; pero además de los típicos "Sexy", "Mamacita", "She looks beautiful" (Luce hermosa), "Sexy mi amor", "Love the outfit", (Amo el atuendo), entre otros muchos mensajes, se lee uno que le ha hecho una advertencia a Chiquis Rivera:

"Homegirls gottah hit the gym, pinchis pantaloenessss se le van a reventar" (Home girls tiene que ir al gimnasio pinchis pantaloenessss slva a reventar (Chicas, tiene que ir al gimnasio, pinchis pantaloenessss se le van a reventar); lo que significa que en pocas palabras, le ha dicho tamal y el "Pero que culote!!!!!", no pudo faltar...

No obstante, la buena vibra y el cariño de los fans siempre está presente en las publicaciones de la californiana de 36 años, pues independientemente de su figura física, la gente la quiere y se lo hacen saber con comentarios como: "Chulada de mujer, ánimo, mis mejores deseos para ti y nunca olvides que Dios está contigo donde quiera que andes".

