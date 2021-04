Como sirenita viviente, Fabiola Guajardo luce perfecta silueta

Fabiola Guajardo volvió a sorprender con su espectacular figura de sirenita viviente y enamoró con sus curvas a sus seguidores en redes sociales, a quienes deleitó vistiendo un diminuto bikini que le permitía lucir su espectacular cuerpazo.

Poseedora de un gran talento para la actuación, la regiomontana es una de las actrices más preparadas del medio artístico con formación en escuelas e instituciones de Estados Unidos, como Yale University, UCLA y en la Howard Fine Acting Studio, todo con el fin de mejorar su desempeño en la pantalla chica, donde ha aparecido en proyectos como “Corona de lágrimas”, producción de José Alberto Castro para Televisa.

Su perfecta y estilizada figura la han caracterizado a lo largo de su carrera en los foros y su belleza ha sido un imán para sus admiradores, quienes disfrutan verla compartir imágenes en las que presume sus curvas con elegancia y porte, que ha sido su sello desde que hizo su aparición en la pantalla chica.

Y en esta ocasión, Fabiola Guajardo aprovechó el calor para sacar un divertido y juvenil mini bikini de colores con el que lució su perfecta silueta tomando el sol sobre la arena y acompañada por una de sus mejores amigas, la actriz Ana Sofía Gatica, quien también utilizaba un bañador de dos piezas pero en tono naranja.

El top era tipo halter y la histrionisa originaria de Monterrey le puso más sensualidad al estirar las manos hacia arriba para exhibir su abdomen plano y sus encantos. La parte de abajo era un diminuto bikini amarrado con cintas a la altura de la cadera que la hizo ver muy sexy.

“7 años de amistad y contando! Ella es “La China” @anasofihg su definición?? Una $%&@ sorprendente, curvilínea y elocuente... Magníficamente colosal, extravagante. La que me ha sacado de quicio, le dejo de hablar y vuelve a mí a los dos días con carita, pero así la aceptamos y la queremos! Así son todas las adolescentes (Me va a matar) Feliz Feliz NO cumpleaños China!! (sic)”, escribió Fabiola Guajardo junto con la fotografía.

Los piropos de los fans les cayeron a ambas, pues lucían una estampa muy juvenil que encantó a los internautas: “Las más hermosas”, “Bellas niñas, saludos”, “¡Qué lindas!”, “Hermosa, Fabi”, “Eres una escultura de porcelana, hermosa”, “Eres una diosa”, “¿Y esa sirenita hermosa?”, “¡Cuánta belleza en una sola imagen”.

Quien fuera Nuestra Belleza Nuevo León en 2007 demostró que sigue estando espectacular aun cuando ya se convirtió en mamá de una hermosa bebé, por lo que se puede dar el lujo de presumir su torneado cuerpo a sus 2.1 millones de seguidores en Instagram ya sea en traje de baño o con un vestido glamoroso.

Lo cierto es que la belleza de Fabiola Guajardo no deja indiferente a nadie y así se ha visto en las publicaciones que de manera constante realiza en sus redes sociales, donde sus admiradores no paran de decirle lo bella que está a sus 34 primaveras.