Como sirenita recién salida del mar, Demi Rose luce pareo de red

Sin más ni menos, justo como una sirenita recién salida del mar, lució la modelo Demi Rose portando un pareo de red que no dejó nada a la imaginación desde una playa en Europa, el viejo continente, y lo que es más, luciendo también un bronceado ¡de envidia!

En pleno verano desde el Océano Atlántico y la la luz del día en su máximo esplendor, Demi Rose se olvidó de escatimar y lució como sólo ella sabe hacerlo, como el mítico ser cuyo cuerpo y belleza, cualquier mujer quisiera tener.

Y a punto de recibir el otoño 2021, Demi Rose se desplayó en playas de Positano, isla de Italia, desde donde compartió los momentos más ardientes en el archipiélago perteneciente al país en forma de bota, con un par de fotos ¡de locura!

Una sirena sin límites

Y tras lucir su silueta sin sostén cubriéndose sus encantos con sus brazos haciéndose la disimulada ante la cámara mientras escribió: "Catchin’ waves" (Atrapando olas), hubo quien dijo: "Sabrosa y doradita, que mas puedo pedir....!!" o " You are very beautiful" (Eres muy hermosa).

Otro admirador más no se pudo resistir: "Que riquísssssssssssssssssssimos melones tienes", "Miss so beautiful and sexy darling" (Señorita tan hermosa y sexy querida)... y sin pensar en lo que Demi Rose tenía preparado para este año, otro fan dijo: "Picture of 2022" (Foto del 2022).

Y Demi Rose ha logrado llamar la atención de 794,397 de sus casi 20 millones de seguidores de Instagram, luego de lucirse como una exuberante sirena como recién salida del mar a la superficie, entre la espuma de las olas del Océano Atlántico.

Y es que, si la primera foto en la que se le ve de pie, ha puesto a latir el corazón de sus fans a mil por hora, la segunda, en la que aparece acostada boca abajo luciendo un bikini de hilo dental con un intenso bronceado, ha hecho desvariar a sus fanáticos.

Pues más de 7,390 comentarios son los que han enmarcado la publicación de Demi Rose del fin del verano y principio del otoño de 2021... ¿Qué sorpresas traerá para este verano Demi Rose? Para descubrirlo, no dejes de seguirla en sus redes sociales, en las que seguramente seguirá dando de qué hablar.

