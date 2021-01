¡Como sirena! Cecilia Galliano presume peligrosas curvas

Ceci Galliano, quien últimamente ha dado mucho de qué hablar por sus atrevidas fotografías que comparte en sus redes sociales, nuevamente volvió a conquistar corazones al desbordar sensualidad desde la alberca. Fue a través de su cuenta de Instagram que la conductora de Televisa compartió la imagen que ha sido toda una locura en dicha red social.

En medio de la piscina y recargada de un inflable, fue como Cecilia Galliano presumió su espectacular figura en un traje de baño rosa con el que deja al descubierto uno de sus tatuajes y con el que resalta su color de piel gracias a los rayos del sol. "Tienes dos opciones : tirar la toalla y renunciar... o usarla para secarte el sudor de la frente y seguir adelante, yo elijo la segunda ... tu?", escribió la presentadora de televisión para acompañar la imagen.

Como era de esperarse la publicación de la actriz argentina desató la locura entre sus más de 2 millones de seguidores por lo que le llovieron comentarios halagadores. “Guapisimaaaaaaa”, “Pero que nena tan hermosa”, “ Yo elijo ver tus fotos preciosa”, “ Fuego”, “Mi bombón soñado”, “ Mamasita hermosa”, “Hermosa”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Tras compartir la publicación, rapidamente Cecilia Galliano acaparó reflectores y se volvió tendencia en las redes sociales. A unas horas de que la modelo argentina publicó la imagen esta lleva más de 64 mil Me gusta y sun sinfín de comentarios. Cabe señalar que la ex de Sebastián Rulli acaparó reflectores hace unos días, no necesariamente por deleitar la pupila de los caballeros sino por asegurar que nunca en su vida se ha enamorado.

Fue durante la dinámica de 50 preguntas en 3 minutos del programa Late night show, conducido por Israel Jaitovich y Ximena Córdoba que la conductora de televisión sorprendió al dejar entrever que ni Sebastián Rulli ni Mark Tacher habían sido el amor de su vida.

¿Cuántas veces te has enamorado?, creo que nunca, dijo Cecilia Galliano durante la dinámica. La respuesta de la conductora generó toda una controversia en las redes sociales, mientras algunos usuarios señalaban que admiraban a Cecilia Galliano por ser muy sincera, otros se le fueron en contra, supuestamente por ser una mujer que le gusta llamar la atención a toda costa.

Actualmente la actriz argentina es una de las más famosas y una de las más atrevidas en las redes sociales en donde derrocha sensualidad.