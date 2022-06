Como quinceañera, Maribel Guardia luce atributos con vestidito de tul

Tras figurar como la distinguida reina de la comunidad LGBTQ+ en algunas ciudades de México y Estados Unidos, la actriz Maribel Guardia "se echó un clavado al pasado" y como quinceañera, lució sus atributos con un coqueto vestidito de tul.

Para empezar con el pie derecho la semana y después de su viaje a la ciudad de Boyle Heights en Los Ángeles, Ca, en el que fue bastante admirada por los presentes, la costarricense no restó importancia a su look de este lunes y hace un par de horas compartió la foto que sería la elegida para este día.

Por lo que, desde las escaleras exteriores de su lujosa mansión, Maribel Guardia presumió el cuerpazo de quinceañera que tiene a sus 63 años y lució un exótico vestido de pronunciados escotes y falda de tul, por lo que se puede ver sus envidiables piernas; esas que toda mujer quisiera tener.

¿Como quinceañera a sus 63?

No es que sea propio de las adolescentes de 15 años tener una figura esbelta, pero lo que sí es un hecho, es que a esa edad, la mayoría de las jovencitas buscan verse perfectas y por eso empiezan a cuidar su figura, por eso la comparación de Maribel Guardia con una quinceañera.

"Es #lunes... Regálate una sonrisa y recuerda siempre que dentro de ti late con fuerza un hermoso corazón #look @blacksecret.mx", se lee al pie de la postal que compartió la actriz de "Corona de Lágrimas 2" en su perfil de Instagram.

La actriz África Zavala la llamó "Bella" y su paisana Karla Gómez la piropeó a su manera: "Wow, espectacular!". Otros más dijeron: "Guapísima quedaste", "Sexy Hermosa belleza", "Nice awesome amazing and marvelous woman bye real Queen" (Bonita, increíble, increíble y maravillosa mujer, adiós, reina real).

"Divinamente hermosa", "TE QUIERO... Gracias por tanto!!!", "Preciosa Maribel", son otros de los más de 140 mensajes que le han hecho llegar tras su publicación de este lunes por la tarde.

Y es que, no sólo el vestido hizo todo el trabajo visual de hoy, pues no hay que dejar de lado que a sus más de seis décadas de vida, Maribel Guardia se para y posa como se le da la gana, cosa que muchas personas (hombres o mujeres) no podrían hacer ni antes de llegar a los 60's. Y además, el glamour es otro detalle que la caracteiza y por el que hipnotiza a tantos fanáticos.

