Como pocas veces Lorena Herrera luce cuerpazo en la playa

Como pocas veces la actriz y cantante mexicana Lorena Herrera presumió cuerpazo desde el Caribe mexicano en una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió también un mensaje para sus fans y recibió cientos de comentarios.

En un video corto de apenas algunos segundos, Lorena Herrera lució un top negro y un bikini café con texturas, que resaltó su imponente figura, con el mar azul turquesa de fondo y a sus pies la blanca arena que caracteriza a algunas las paradisiacas playas mexicanas.

“La vida es de una forma, pero lo que realmente importa es cómo cada uno la interpretamos por medio de nuestro centro mental y emocional, por cómo reaccionamos, las decisiones que tomamos y nuestra actitud. ¡Que siempre estén dirigidas por la confianza, amor certeza y positividad!”, publicó Lorena Herrera.

La también conductora se dirigió a sus seguidores, a quienes les aseguró que aunque no siempre les responda los mensajes que le dejan, siempre los tiene presentes en su vida y corazón, dado que son parte importante de su carrera profesional.

“Aunque a veces no les conteste no quiere decir que no los lea, siempre lo hago y agradezco siempre sus palabras”, posteó la actriz, quien ya hace unos días había compartido una publicación similar en esta red social donde modelaba un traje de baño azul que mostraba su cuerpo bien trabajado.

“Empezar el día con la mejor actitud, sólo viendo lo bueno que puedo encontrar en las situaciones, cuál es la enseñanza y tratando de vivir cada instante a través de mi Ser y no del ego, es una cuestión de decidirlo, de conciencia y autoobservación. ¡Qué así sea mi día y el de ustedes”, escribió en aquella ocasión.

Lorena Herrera recibió varios comentarios de sus fans, en los que algunos destacaron su belleza y su cuerpazo. “Pareces una muchacha en sus 26 años. Bella”, “Siempre bien hermosa, muy buena reflexión. Saludos, Lore”, “Muchas gracias por compartir tu espectacular belleza”, “Dos bellezas que quiero conocer: las playas de México y a vos. Besitos desde Argentina”, entre otros mensajes que la rubia alcanzó a contestar.

Hace un par de semanas, la cantante celebró 14 años de feliz matrimonio con su esposo Roberto Assad precisamente en Cancún. Lorena Herrera también compartió con sus fans el momento y celebró el amor que tiene con su pareja, quien es modelo y actor.

Para dicho momento, Lorena Herrera lució despampanante con un fresco vestido blanco con azul, que dejaba apreciar su silueta y sus torneadas piernas. La actriz dejó claro con su mensaje lo enamorada que sigue de su esposo y cómo su relación ha crecido con el paso del tiempo y se ha fortalecido.

“Celebrando 14 años de matrimonio y casi 17 de estar juntos! Gracias @AssadRoberto por existir y llenar mi vida con este amor tan hermoso que me da la oportunidad de crecer y convertirme en mejor ser humano. Muchas personas después de malas experiencias amorosas pierden las esperanzas y no creen que exista un amor verdadero basado en el respeto, la confianza, libertad y aceptación del otro. Nunca dejes de creer en él. ¡Claro que existe!”, compartió la actriz de Dos mujeres un camino.