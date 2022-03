Como naranja madurita, Demi Rose cautiva en 'un intento de vídeo'

Es evidente que aunque en su haber ha protagonizado miles de fotografías, los vídeos son la forma con la que Demi Rose, logra atrapar más a sus seguidores; y como naranja madurita, cautiva en 'un intento de vídeo', dejando de lado tanta modestia.

Y es que, la mañana de este jueves, la británica de casi 27 años, colgó un vídeo en su última publicación de su cuenta de Instagram, en la que luce frente al espejo en una habitación de lujo, su exquisita y exuberante figura; pero no sólo eso, pues Demi Rose dejó con la baba caída a sus casi 20 millones de seguidores.

¿La razón?... Todo obedece a que la top model de raíces europeas volvió a conquistar los paisajes americanos en la Isla de Santa Lucía del Mar Caribe, con un outfit completo color naranja en un "intento de hacer más vídeos" como lo dejó ver.

Un diminuto brasier, una braguita que apenas si cubre sus partes más íntimas y un par de sandalias de tacón fueron suficientes para contrastar con la piel apiñonada de Demi Rose; aunque, la experta en volver loc@ a más de un@ con su innegable belleza, también utilizó una bata de raso que dejó abierta para lucir todo lo que tiene.

"Trying to do more videos…" (Intentando hacer más vídeos), escribió Demi Rose dejando por supuesto la modestia a parte y con un fondo de música muy peculiar como de museo, en voces de Sabine Devieilhe, Marianne Crebassa, Les Siècles, François-Xavier Roth•Lakmé, Act 1: Duo des fleurs. "Viens, Mallika" (Lakmé, Mallika).

"Hot" (Fogosa), "Love" (Amor), "Sexy" (Sensual), "What a beauty" (Qué belleza), "Such a vision" (Como una visión), "Te amo", "Mamasotaaaaaa hermosaaaaaaa... pa' darle como al mango", son algunos de los casi 4 mil comentarios que se leen tras su atrevida publicación de Instagram.

"Eres hermosa", "Stunning" (Increíble), "Eres una diosa", "Absolutely Beautiful baby" (Absolutamente hermosa, bebe), se lee también entre los comentarios que ha generado la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido hace casi 27 años.

Pues entre llamaradas y otros miles de emojis, Demi Rose ha logrado atrapar las miradas de 281,438 seguidores, incluyendo al Dr. Luis Gil -el cirujano de la actriz y modelo venezolana Gaby Spanic-.

