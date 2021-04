Como naranja madura lució Demi Rose con outfit playero muy chic

Más madura que una naranja a punto del caerse del árbol lució la modelo británica Demi Rose con un outfit playero muy chic, con el que sin duda alguna, atrapó miradas y arrancó los más largos suspiros. Así lo demostró en una de sus útlimas publicaciones de su cuenta oficial de Instagram en la que cada vez deja con el ojo más cuadrado a sus fans.

"Cheeky" (Fresca), escribió la modelo de 26 años -estrella de las redes sociales- quien además de lucir fresca, lució muy madura; pues tras presumir su exquisita figura, el tono naranja encendido del bikini que eligió la hace ver como la fruta madura y prohibida que está a punto de caerse de un árbol.

"Los Enamorados Ibiza", indicó en el apartado de la ubicación de su post, y aunque parece una coincidencia, podría ser el nombre de la tienda en la que Demi Rose aprovechó para dejar boquiabiertos a sus más de 16 millones de fans alrededor de todo el mundo.

Pues no hay que olvidar, que luego de dar una vuelta por todo el mundo y dejar huella por donde pasa, Demi Rose ha elegido el puerto de Ibiza, España para pasar sus más relajantes días en los que aprovecha cada vez que puede para presumir esa figura de reloj de arena de la que es poseedora.

Pues sus exuberantes curvas y su piel perfecta, así lo demuestran; y qué decir de su belleza; pues sin duda alguna tiene uno de los rostros más encantadores entre las top models más famosas de todo el mundo.

Es por ello, que tras verla posar ese diminuto bikini color naranja de tono encendido y una mini falda azul marino que hizo muy buen contraste con el bañador, que acompañó con una boina tipo francés que hizo juego con la falda, Demi Rose ha generado cientos de miles de corazones romos y muchísimos comentarios.

Además, Demi lució tan atuendo con un vestidor completo (o racks) enel que se ven variedad de prendas de los mismos tonos cálidos como el naranja en varias versiones y prendas de color claro; es por eso que la modelo londinense posó con ese fondo.

"Hi... babe..." (Hola, bebé), "So beautiful" (Muy hermosa), "Everyone who reads this be happy" (Todo el que lea esto sea feliz), "Very cool" (Muy chula), "God forgive me for what I’m about to do" (Dios perdóname por lo que estoy a punto de hacer), "You are such a good person" (Eres una buena persona), entre muchos otros, son los comentarios halagadores, intensos, y hasta fuera de lugar que ha recibido Demi Rose.

Al momento un total de 324.961 personas han dado 'Me gusta' a su intenso par de postales en las que dicho sea de paso, la británica luce como toda una diosa. Y para complemetar el post, 2,550 usuarios, son los que han dejado un mensaje en la caja de comentarios.