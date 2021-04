Como muñequita lució Marlene Favela con encantador vestido rosa

La actriz Marlene Favela ha enamorado a sus seguidores, al lucir como toda una muñequita de aparador posando en medio de una de las calles de la Ciudad de México con un encantador vestido color rosa de falda englobada y a media pierna, lo que sin duda, demuestra que sigue siendo una de las actrices más glamorosas de México.

En las últimas publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, la también intérprete de la telenovela "La Desalmada", modeló un diseño, creación de su línea de ropa Marlene Favela Fashion por el que agradeció trabajar al lado de personas muy talentosas que hacen sus sueños realidad como la empresaria emprendedora que es.

"#vestido by @marlenefavelafashion El resultado de estar con gente muy talentosa #fhoto #makeup by @jordi_80 #hairstyle by @mojicahairstylist", escribió Marlene Favela al pie de la postal en la que luce espectacular.

Para complementar su outfit tan fashion, color rosa coral, el cual atiende al diseño de un vestido camisero (con botones por delante), y manga "bombacha" o abombada, que enmarca su silueta con un cinturón forrado de la misma tela, Marlene utilizó un par de zapatillas tipo stiletto color verde menta, las cuales, le van muy bien al diseño.

Incluso, el modelo sirve para ocultar muy bien esas imperfecciones para mujeres más voluminosas, aunque deja ver esas piernas que normalmente todas las féminas buscan tener, pues el diseño es a media pierna.

En un segundo post con el vestido puesto, aunque aparece más de cerca, lució su maquillaje y peinado, detalles súper importantes en la vida de una mujer tan glamorosa como lo es Marlene Favela, en la descripción se lee:

"Gracias @jordi_80 por estas fotos me encantaron... el maquillaje te quedó perfecto y mi pelo, lo máximo @mojicahairstylist".

Por ello, la actriz, madre de la pequeña Bella, se llevó los aplausos y la admiración de sus colegas actores, amigos y sus demás seguidores; la acrtriz Adriana Fonseca, y Lydia Barakat sólo postearon imágenes de admiración. Los corazones rojos tampoco pudieron faltar.

"Linda", "Hermosa como siempre", "Me encantas", "Mi Esmeralda", son algunos de los halagos que se ha llevado la actriz de 43 años. Por otro lado, se pueden leer los aduladores mensajes de famosas como Marisol González quien escribió: "Bella", Luz Elena González la consideró "Hermosa".

La actriz Lola Meritano no pudo quedarse atrás con su comentario: "Muñeca"... "Beautful Girl" (Chica hermosa), también es otro de los comentarios que se leen en la publicación que hasta el momento, ha logrado cautivar a 44,857 seguidores y se pueden leer tantos comentarios; un total de 315.