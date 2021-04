Como muñeca, Cynthia Rodríguez conquista con mini vestido floreado

Cynthia Rodríguez puso a todos a suspirar con un coqueto y ceñido mini vestido floreado con el cual resaltó sus curvas y estuvo muy a tono con la temporada primaveral, pues los colores vivos y lo fresco del atuendo le dieron un plus a su outfit.

La conductora del matutino de TV Azteca “Venga la alegría” enamoró a sus fans con su juvenil atuendo, con el cual mostró sus espectaculares y estilizadas piernas y un tremendo escote con el que lució sus encantos y deleitó a sus seguidores, quienes no pararon de piropearla.

Y es que Cynthia Rodríguez es una de las presentadoras de televisión con mejor figura y sabe cómo aprovecharlo pues presume sus atributos de una manera sofisticada y elegante, y ahora lo volvió a hacer con el mini vestido floreado, con el cual lució como toda una muñeca.

Lee también: Cynthia Rodríguez broncea encantos en bikini y conquista a Carlos Rivera

La novia del cantante Carlos Rivera compartió en su cuenta de Instagram, con sus más de 3 millones de seguidores, un par de imágenes en las que modela el atuendo en cuestión y ella está en una pose relajada y coqueta, muy sonriente y con un mensaje que podría estar dedicado para su actual pareja.

La también actriz utiliza un mini vestido con flores entallado que delinea perfectamente sus curvas. En la parte de arriba tiene mangas cortas que cubren los hombros y un escote bajo, tipo corazón, que deja apreciar parte de sus encantos.

La prenda se ciñe en la parte del torso y le marca una cinturita, y el largo de la falda le llega justo a medio muslo, con lo cual deja apreciar sus piernas. El estilo del vestido es drapeado con el fin de darle forma a su figura. Cynthia Rodriguez completó el look con el cabello suelto y ondulado partido a la mitad, una pulsera dorada con un detalle en rosa y un anillo.

“Tú me haces sonreír”, fue el mensaje que escribió la ex académica en la publicación, y las reacciones no se hicieron esperar por parte de sus millones de seguidores, quienes le lanzaron comentarios de todo tipo resaltando su belleza y su porte para lucir outfits que le van muy bien.

Lee también: Como doncella, Daniella Chávez luce sus curvas en vestido de seda

“¡Qué sonrisa tan hermosa!”, “Tu sonrisa es lo mejor que he visto, es muy bonita, contagias toda tu felicidad y alegría”, “Ese Carlitos Rivera hasta a mí me hace sonreír”, “Tú me enamoras”, “Guapísima, siempre”, “Princesa hermosa”, “La muñeca feliz da mil años de vida”, “Tú también me contagias esa felicidad”, “Hermosa, me encantas, cambias todas mis mañanas”, fueron algunos de los comentarios recibidos.

Cynthia Rodríguez suele tener ese efecto entre sus fans cuando luce sus sensuales atuendos, como el que recientemente presumió en el programa “Venga la alegría”, un vestido bicolor con abertura y profundo escote, que dejó babeando a sus admiradores y con el que lució guapísima y elegante.