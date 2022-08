Como la bella genio, Maribel Guardia luce pierna y abdomen con top y pantalón abierto

A sus 63 años, la actriz Maribel Guardia ha revelado uno de sus secretos más efectivos para mantenerse joven y bella como es el procedimiento estético de inyectarse células madre cada determinado tiempo, y esa es una de las razones por las que sigue maravillando a sus fans y este jueves lo hizo como si fuera 'la bella genio', tras lucir pierna y abdomen de acero en outfit de top y pantalón abierto.

El color negro fue el que esta vez eligió la actriz de "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después" (2022) que está a días de entrar al aire por el Canal de las Estrellas; pero no fue sólo el tono, el que la hizo brillar y lucir de lo más elegante y cautivadora, pues su pose y cuerpazo, también hicieron lo suyo.

Maribel Guardia lució radiante con su comedor como testigo de su belleza; y tras el outfit veraniego, la costarricense confirmó lo dicho por ella misma en una de sus recientes publicaciones: "Los 60's son los nuevos 50's y los 40's, los nuevos 30's".

El atuendo de top con escote de corazón y manga sutil que deja ver su abdomen de acero, así como el pantalón abierto de la parte de enfrente -en cada pierna-, hicieron ver a Maribel Guardia como la bella genio, personaje que hizo la actriz Barbara Eden en la serie cómica estadounidense de los 60's, "Mi bella genio o Sueño con Jeannie" (1965).

"Qué hay para hoy? AGRADECER, SONREÍR Y CONTINUAR #feliz #jueves #look @boga_boutique_mr", se lee en su descripción, al pie de su publicación en la que ella es el plato fuerte de menú de hoy.

Y la actriz Adriana Fonseca, con quien se acaba de reencontrar el pasado fin de semana en un show en Estados Unidos, le lanzó un "Gorgeous" (Diosa), mientras que su hija en ficción, África Zavala le prendió fuego a la publicación y Víctor LatinLover, dijo: "Que guapa bizcocho".

Y sus fans se asombraron todavía más: "Amo tus outfits, son muy elegantes y hermosos @maribelguardia", "Unbelievably beautiful lady", (Increíblemente hermosa dama), "Que hermosa, diosa total, besitos desde Uruguay, bendiciones", "Feliz día guapísima" o "Muchas gracias por tus increíbles deseos y por todo el amor que das".

Al momento, 9,036 seguidores -de sus 7.7 millones en Instagram-, son los que han reaccionado a su belleza; y se pueden leer alrededor de 210 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!