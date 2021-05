Como diosa emergida del mar, lució Demi Rose con sofisticado bikini

Tal y como se recuerdan las diosas griegas hace más de 3 mil, años, así lució la modelo Demi Rose, quien tras modelar un sofisticado bikini color negro que llevaba como complemento un ensamble, posó como una diosa emergida del mar.

Fue con una postal entre las piedras de mar, que Demi Rose hizo alarde de su belleza, esta vez, poniendo de por medio, el tema de la actividad marítima del Mediterráneo. Pues como ya es costumbre, Ibiza, España, The Magic Island, La Isla Mágica, como llama al puerto español, fue el escenario perfecto para que la londiense luiera una vez más sus curvas.

Con un cerro y el mar de fondo, Demi Rose destacó su evitente figura curvilínea; sin embargo, aunque la top model no deja de ser una fémina voluminosa, en esta ocasión supo disimular muy bien sus atributos y encantos con tanto ajuar que utilizó.

"Tide, the alternate rising and falling of the sea, usually twice in each lunar day at a particular place, due to the attraction of the moon and sun. Happy new moon, Loves. @prettylittlething ad", escribió la londinense al pie de la postal en su cuenta oficia de Instagram.

Lo que en Español significa: "Marea, el ascenso y descenso alternos del mar, generalmente dos veces en cada día lunar en un lugar determinado, debido a la atracción de la luna y el sol. Feliz luna nueva, ama. @prettylittlething [anuncio]".

"Just a bomb" (Como una bomba), "OMG" (Dios mío!), "An angel among mortals" (Un ángel entre los mortales), "Cuerpazo", "Padre Santo De La Gloria", "Woooow", "YOUR BODY IS PURE DESIRE" (TU CUERPO ES PURO DESEO), son algunos de los mensajes que Demi Rose ha recibido por medio de su encitante publicación.

"You're the most amazing looking woman in the world" (Eres la mujer más asombrosa del mundo), "Beautiful" (Hermosa), "Gorgeous" (Maravillosa), "Goddes" (Diosa), "Ride me", (Llévame), "I'm in love" (Estoy enamorada), "Happy New Moon time to manifest abundance & synchronicity" (Feliz luna nueva para manifestar abundancia y sincronicidad), son más de los mensajes que se leen en la publicación de esta semana de Demi Rose.

Y es que a sus 26 años, Demi Rose no sólo ha recorrido el mundo físicamente, enseñando sus curvas a cada paso que da por los confines más maravillosos del mundo, sino que en la web, es una de las estrellas más vistas; tanto, que tiene más de 16 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Al momento, su sensual post, ha generado 276,124 corazones rojos y se leen un total de 2,086 comentarios.