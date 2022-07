Como de una de 20 posa Maribel Guardia de rojo y tacones dorados

Otro modelito más lució la actriz Maribel Guardia posando de rojo y tacones dorados mientras presumió mejor cuerpo que una chica de 20 años. La costarricense presumió además que puede acomodarse como las circunstancias lo ameriten.

Pues para empezar de nuevo una semana más de verano, Maribel Guardia con un elegante vestido rojo y unos tacones rojos de pulsera que son el outfit perfecto para estos meses de calor y que sirve para quedar bien en varias ocasiones.

Y aprovechándose de su figura de diosa y su eterna juventud, Maribel Guardia utilizó su cuenta de Instagram y volvió a deslumbrar desde un sillón de jardín desde el balcón de su casa en una mañana de sol y junto a una de sus tantas mascotas que tiene.

Pues viniendo de su legado como reina de belleza desde hace 44 años, cuando en 1978 llegó de su natal Costa Rica a México para concursar por la corona de la mujer más bella del universo, lo cierto es que desde ese entonces Maribel Guardia ha conservado con orgullo, el objetivo de seguir luciendo como una reina de belleza a más de 40 años.

Pues aunque la actriz no se haya llevado la corona como tal, ha ganado mucho más como una de las féminas más famosas, codiciadas, envidiadas y a la vez queridas del espectáculo mexicano y latino en Estados Unidos y Latinoamérica.

Y a sus 63 años se sigue dando el lujo de lucir su figura esbelta y trabajada en el gym, por lo que también sigue dejando con la boca abierta y el ojo cuadrado a sus seguidores en redes sociales, así como en televisión y en sus shows en vivo y a todo color.

"#feliz #lunes Suelta lo que pesa. Ama lo que tienes. Agradece lo que llega. Dios en nuestros corazones #look @ronaldoanzuresmx", se lee a pide de la postal, y por ello, la actriz se ha vuelto a llevar alrededor de 8 mil corazones rojos y más de 200 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!