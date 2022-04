Como conejita en bañador celeste, Daniella Chávez desea felices pascuas

Tras lanzarse a festival de música Coachella en Colorado, EE.UU., donde lució un par de atuendo que la hicieron ver sensacional, la modelo Daniella Chávez no dejó pasar el domingo y luciendo como una sexy conejita en bañador celeste, la chilena deseó felices pascuas.

Y es que, a partir del domingo pasado, fecha en la que culmina la Semana Santa o la Semana Mayor, Daniella Chávez cambió todo su entorno tras lucir un bañador azul celeste que además de dejar ver sus curvas perfectas, combinó con una diadema (o tiara) con orejas de conejita en tono rosado, por lo que lució como tal.

A sus 36 años y plena primavera, Daniella Chávez ha vuelto a poner a sus fans de cabeza, pues ella no puede evitar seguir cautivándolos con sus sensuales fotografías y sus más de 15.8 millones de seguidores, tampoco pueden evitar verla y regalarle un corazón rojo y de paso un comentario de admiración.

Lee también: Daniella Chávez, sus curvas y glamour al máximo en el festival de Coachella

Una sensual conejita de Pascua

Esta vez, la ex conductora de Televisa Deportes, capturó su belleza y perfección en tres postales que compartió a través de su cuenta de Instagram, mientras retoma su rubia y lacia cabellera y ¡luce cuerpazo!, cuya descripción se lee:

"Happy Easter From California! [¡Felices Pascuas Desde California] #happyeaster... Cabello: @peluqueriaveranvior".

Lee también: Maribel Guardia causa envidias tras posar con vestidito a media pierna

Y en consecuencia, Daniella Chávez se ha llevado comentarios de admiración de algunas otras famosas como Issa Vega con caritas con ojos de amor o Alexa Dellanos que ha colgado un corazón blanco y un conejo gris, además de un "Bella". En agradecimiento, la chilena les devolvió el cumplido con un mensaje etiquetándolas y una carita con ojos de corazón para cada una.

Y aunque pareciera que Daniella Chávez podría agradar a todo el mundo con su sensualidad y belleza, no es así; pues hubo quien escribió: "World is so messed up lately" (El mundo está tan desordenado últimamente) seguido de una carita triste llorando una lágrima, que sorprendentemente tiene un total de 200 likes (Me gusta).

Mientras tanto, otros continúan con la fiesta: "Amazing pic" (Foto maravillosa), y un "TE AMOO!!". Otro fan asegura: "Woooooooow... eres muy hermosa como una obra de arte que deslumbra de belleza pura" o "Hermosa conejita tan bella, a dónde vas salir así tan bella?"... Pues entre distintas percepciones de sus seguidores, Daniella Chávez ha logrado atrapar las miradas de al menos 67,640 seguidores y se pueden leer alrededor de 950 comentarios.

Síguenos en