Como changuita, Bárbara de Regil se cuelga de un tubo en faldita

Tras mostrar sus habilidades como una de las famosas más fitness de México, la actriz Bárbara de Regil, causó todo tipo de reacciones, tras aparecer como una changuita colgada de un tubo, mientras lució sus abdominales marcados y súper piernas con una faldita.

Este domino, Bárbara de Regil demostró que ni los fines de semana descansa en cuanto a ejercitarse se refiere, por lo que la también protagonista de "Parientes a la Fuerza" (2021) de Telemundo, se lució en una serie de fotos con un cómodo outfit de top de tirantes, faldita volada en blanco y tenis, mientras hacía ejercicio una vez más.

Incluso, las siguientes postales, son en el gym, lugar en el que suele pulir sus curvas pero más que nada, marcar su abdomen y piernas, pues la actriz famosa por interpretar a "Rosario Tijeras" (2016-2019), no puede parar de hacer lo que más le gusta y le satisface como es el ejercicio que consiste en pilates y un poco de aerobics.

No obstante, su garra por seguir inculcando la cultura del ejercicio en sus seguidores la llevó a aclarar que lo que ella posee no es producto de someterse a ningún tratamiento mientras espera paciente en la plancha de un quirófano y/o tratamientos con aparatos, sino que toda su imagen se debe a dos virtudes con las que se logran muchos objetivos en la vida.

"No se llama Cirugía… Se llama Esfuerzo y Disciplina", escribió la madre de Alexa de Regil en su post de este domingo, en su cuenta oficial de Instagram, y su afán por posicionarse como una de las mejores figuras en el tema del ejercicio, Bárbara de Regil terminó con una ampolla en un dedo de la mano.

"MI BARBARITA TE AMOOO", "Hermosa", "Te amo", son algunos de los mensajes en cuya publicación de este domingo, la famosa de 34 años ha dejado ver su modestia al no permitir que se vean públicamente el número de fans que le han regalado un corazón rojo, así como los comentarios que se pueden leer, así como lo hiciera en una publicación, en la que aparecen ella y su hija Alexa luciendo cuerpazo.

Lo que sí es un hecho, es que son muchos de sus seguidores los que reconocen el esfuerzo de la actriz por seguir siendo una de las fanáticas famosas del ejercicio, la buena alimentación y que quieren conservar su salud a toda costa.

Los halagos, los corazones rojos y los emojis que se leen en cada comentario, son muestra de que la esposa de Fernando Schoenwald es muy querida por sus seguidores.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!