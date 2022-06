Como Thalía, Karina Kleiman presume hasta las costillas en bañador animal print

Desde su debut en la farándula, la actriz Karina Kleiman no ha dejado de mostrar cuerpazo en redes sociales y recientemente ¡ha presumido hasta las costillas! en bañador animal print, como lo ha hecho infinidad de veces la cantante Thalía, la ex reina de las telenovelas.

Pues aunque cada famosa tiene una carrera muy distinta y definitivamente Thalía tiene mucho más experiencia como actriz que Karina Kleiman, ambas poseen una particular belleza que ha cautivado a su público en redes sociales desde hace algunos años.

No obstante, la colimense (de Colima, México), es una de las actrices que ha logrado llegar al gusto de los internautas gracias a su belleza, cuerpazo, carisma y su forma de ser tan seductora; y su cuenta de Instagram es testigo de lo dicho. Pues además utiliza frases filosóficas en las que refleja su personalidad.

Lee también: Karina Kleiman se lleva de calle a Daniella Chávez con mini cintura y ajustados jeans

En marzo de 2022, la intérprete de Teresa en "Vencer el Pasado" (2021), puso a sudar a sus fans, tras hacerles ver que "Solo se vive una vez, pero si lo haces bien una vez es suficiente", luego de lucir su esbelta figura en bikini animal print como lo ha hecho, por ejemplo la cantante Thalía.

Pero lo que resalta al ver a una y otra famosa, es que parece como si se hubieran quitado un par de costillas para que su abdomen esté menos abultado e incluso se les nota hasta el último hueso debido a que no tienen ni un gramo de grasa en su figura.

Lee también: Aracely Arámbula y Demi Rose lucen sus prominentes curvas desde la cama

Y es que tanto Thalía como Karina Kleiman poseen una esbelta figura que lucen sin problema alguno, pues lo que se pongan les queda bien y como es la expectativa de much@s si de moda se habla; pues no es lo mismo ver un ajuar o un par de zapatos, incluso accesorios y hasta tonos de cabello que lucirlos, ya que lo que se ve en una persona, se ve muy diferente en otra debido precisamente a que la personalidad de cada quien es diferente.

Por su parte, a sus 50 años de edad y tras más de 30 años de carrera artística, Thalía es una celebridad que sigue conservando su esbeltez con el paso del tiempo y así mismo, ha presumido infinidad de veces su figura cuando era más joven, en sus inicios de su carrera o recordando sus shows durante 30 años.

"Ajuuuua! #Mood", se lee mientas Thalía baila movimiento el esqueleto con el tema "Perreketeke" de fondo, de Johann Rz, Amador D', Rvndy Retros, como lo hizo en le entrada de la telenovela "María Mercedes" (1992) de Televisa.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!