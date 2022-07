Como Teresa, Yalitza Aparicio no quiere pasar desapercibida: “Que hablen de frente o a mis espaldas”

El debut de Yalitza Aparicio en la pantalla chica está muy cerca con la serie “Mujeres asesinas 4” pero mientras sus fans esperan, la actriz los mantiene siempre entretenidos con el contenido que crea para sus redes sociales y TikTok se ha convertido en una de las plataformas favoritas de la nominada al Oscar.

Pese a que después de “Roma”, Yalitza Aparicio no ha participado en alguna otra película, su popularidad sigue creciendo y se ha convertido en toda una estrella en el mundo digital, pues uno de sus objetivos es que no quiere pasar desapercibida y todo indica que lo está logrando.

Como Teresa, el popular personaje interpretado por Angelique Boyer, la oaxaqueña sigue el precepto de que no hay publicidad mala y lanzó a sus admiradores y detractores la lapidaria frase: “Que hablen de frente o a mis espaldas, me da exactamente igual, es más, me fascina”.

¿La nueva reina de TikTok?

Aunque Tik Tok es una red social pensada para las generaciones más jóvenes, en realidad muchas son las personas las que se han adaptado a ella y le han sacado el mayor jugo posible, entre ellas, actrices reconocidas como Victoria Ruffo y Erika Buenfil.

Sin embargo, Yalitza Aparicio ha ingresado con todo en esta aplicación y podría convertirse, muy pronto, es la nueva reina del TikTok pues su número de seguidores ha ido creciendo gracias al contenido que comparte constantemente.

En uno de los vídeos que la estrella de “Roma” compartió en su perfil se le observa en acción con un audio de la telenovela “Teresa”, donde afirma que no soportaría pasar desapercibida por lo que no le importa que hablen de ella, lanzando también un mensaje para sus haters.

“Estoy acostumbrada a que hablen de mí de frente o a mis espaldas, la verdad me da exactamente igual, es más, me fascina, tanto que yo misma me encargo de dar de qué hablar… Lo que si no podría soportar es pasar completamente desapercibida”, se escucha en el audio.

En el video, Yalitza Aparicio aparece vestida con un crop top de mangas cortas y detalles de pliegues al centro, además de unos ajustados pantalones en gris Oxford, presumiendo cinturita y un abdomen plano con el que no dejó a nadie indiferente y sus fans se manifestaron en los comentarios.

“Me encantas, tu forma de ser, tu actitud, tu seguridad, Bueno, toda tú. Te admiro mucho”, “¡Qué bonita!”, “¡Eso!”, “Eso es todo, divina. La gente siempre critica pero ve dónde estás y ve dónde están ellos”, “Para esos que dicen que habló más que en la película pues al menos salió en una y ganó”, “Reina”, “Aunque les duela, ardidas… No soportan la superación de otras”, fueron algunas de las reacciones.

