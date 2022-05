Como Maribel Guardia pero con años menos, Demi Rose luce piernón en bikini verde

Para nadie es un secreto que lucir cuerpazo entre la naturaleza es una de sus mejores propuestas y es por eso que ha cobrado tanta fama en redes sociales; pero recientemente, la modelo Demi Rose lució como la actriz costarricense Maribel Guardia, solo que con años menos pero con el mismo nivel de cuerpazo, en un diminuto bikini verde y ¡chico piernón!

Pues hace unos días y tras el reciente estreno de su programa cómico de Televisa Univisión y el Canal Distrito Comedia "ALBERTANO Contra los Mostros", Maribel Guardia compartió una postal con sus amigos Olivia Collins y Ariel Miramontes 'Albertano Santa Cruz', en la que lució sus piernas sin escatimar, tras vestir un body color negro que forma parte del vestuario de su personaje, la villana Dolores 'Lola' D'Bo.

Y aunque a decir verdad, su apariencia es como la de una persona de la tercera edad, esa posibilidad se desvanece con sólo ver el cuerpazo que se carga la también actriz de la telenovela "Corona de Esperanzas" que está siendo grabada bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro.

Y es que Lola D'Bo, es una mujer de muchos años de edad que lo único que conserva como tal, es su cabellera canosa con un peinado alto que la hacen ver como una vieja; no obstante, es el único detalle por el que se le podría catalogar como una señora de la tercera edad.

Mientras tanto, la británica de 27 años, le ha dado la vuelta al mundo tanto física como virtualmente a través de las redes sociales y como Maribel Guardia, quien le lleva 35 años de edad, posó también luciendo lo suyo, o sea, sus enormes piernas que se desprenden de sus caderas, prácticamente con la misma pose.

Fue desde Palm Springs en su reciente visita a Estados Unidos, que Demi Rose lució recostada en un camastro de piscina en un tercia de instantáneas en las que además de pierna, presumió abdomen plano y sus enormes atributos delanteros, gracias al corte asimétrico del bikini color verde aguacate que parece que anda de moda, pues la también actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa lució cuerpazo a través de un vestido traslúcido del tono.

"Summer is that you?" (¿Verano eres tú?), preguntó Demi Rose al pie de su publicación del pasado viernes 7 de mayo con la que ha ganado 597.109 corazones rojos y tras ver posar a la británica tan de cerca a la cámara, alguien dijo: "Literally just sniffed the case off my phone" (Literalmente acabo de oler el estuche de mi teléfono), como si los olores se transmitieran a través de la pantalla del smartphone.

También la llamaron "Prince" (Princesa) al lado de una flor, "How beautiful" (Que hermosa), y el intenso comentario de: "Damnit baby hell fucking yeah baby girl" (Maldita sea, nena, mierda, sí, nena). Pues a dos días de su atrevido post, la británica ha logrado arrancarle un comentario a 5,303 de sus seguidores.

