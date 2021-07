Como Maribel Guardia, Aleida Núñez resalta cinturita con ajustado vestido

Con un ajustado vestido negro, Aleida Núñez puso a temblar a sus seguidores de redes al resaltar su cinturita y sus impresionantes curvas con una pose muy sexy, demostrando por qué es una de las famosas más bellas del medio del espectáculo mexicano.

Enseñando pierna, la actriz de telenovelas de Televisa se lució al presumir tremendo cuerpazo como Maribel Guardia, dejando ver sus torneados muslos en el mini vestido de manga larga que la hizo ver sofisticada y sexy al mismo tiempo.

Siendo como ella quiere ser, Aleida Núñez dejó sin palabras a sus admiradores al destacar su pequeña cinturita que hizo recordar a la mismísima Maribel Guardia, quien es una especialista en modelar vestidos ajustados que se pegan a sus curvas, delineando su espectacular figura.

Sentada sobre un sofá de piel, la presentadora de televisión derrochó sensualidad y elegancia con un mini vestido negro de manga larga y cuello en “v”, que se ceñía perfectamente a la forma de su silueta de reloj de arena, marcando sus curvas de infarto de una forma muy sexy.

La actriz de telenovelas como “Las vías del amor“, “Mariana de la noche“ y “Contra viento y marea” deslumbró cruzando las piernas para presumir sus espectaculares muslos y sus estupendas piernas, con unas zapatillas abiertas en color negro y estoperoles, que le dieron el toque chic a su outfit.

“Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera…“, escribió Aleida Núñez junto con la imagen en su cuenta oficial de Instagram, en la que comenzó a recibir cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes le lanzaron piropos ante la espectacular imagen que compartió.

“Toda una belleza“, “Bella dama“, “¡Qué mujer!“, “Qué elegante y hermosa estás“, “Preciosa“, “Y yo te quiero a ti“, “Muñecota“, “Me recordaste a la película ‘Bajos instintos’“, “Totalmente de acuerdo contigo, bellísima“, “Mi diosa de la belleza”, “Luces divina”, “Estás hecha un bomboncito”, “Tienes una sensualidad exquisita”, “Wow! ¡Qué imponente mujer, irradia luz, belleza y seguridad!”, fueron algunas de las frases que le dedicaron sus admiradores en la aplicación de la camarita.

Y es que la belleza de Aleida Núñez no deja Indiferente a nadie, y aunque por el momento no ha dado conocer si pronto regresará a la televisión o no, la actriz sigue deslumbrando en sus redes sociales, las cuales ha convertido en una plataforma importante para mantenerse vigente en el gusto del público.

La originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, ha aprovechado la pandemia para subir sus bonos en Instagram, donde no sólo comparte fotos de ella presumiendo sus curvas, sino que se ha dado su tiempo para promocionar su línea de ropa para mujeres, con prendas que se amoldan a la diversidad de siluetas femeninas que existen.

