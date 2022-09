Como Livia Brito, Sara Maldonado también se despoja del sostén y se graba

Sin temor a las críticas, la recordada actriz por su protagónico en la telenovela El Juego de la vida, Sara Maldonado, se mostró como muy pocas veces en redes sociales y muy al estilo Livia Brito; la famosa se despojó del sostén y se grabó para todos sus miles de fanáticos.

Luego de que a finales del 2021 gritara a los cuestro vientos en sus redes sociales que su pareja le había sido infiel y que había tenido un aborto, Sara Maldonado, deja más que claro que ya superó está dolorosa etapa de su vida, ya que ahorita está 100 por ciento concentrada en ella, y en cómo consentir a sus fans con sexys fotografías que van desde posar en bikinis o sin sostén, como en está ocasión.

Fue a través de sus historias de Instagram que la actriz que formará parte de la cuarta temporada de Mujeres Asesinas lució en todo su espléndor su espetacular figura mientras le da la espalda a la cámara y se luce solamente con la braguita de un bikini negro, pues se olvidó del sostén como Livia Brito.

Descalza y con las manos en su cabeza, fue que Sara Maldonado expuso su nueva figura. Recordemos que fue a finales del 2021 cuando la artista de 41 años compartió a sus miles de seguidores de las redes sociales que se sometería a una liposucción de espalda, se moldearía las pompis y se retiraría los implantes de pecho.

“Decidí hacer esto público porque me considero una persona transparente y a veces las redes sociales nos engañan con tantos filtros… yo quiero ser transparente y mi cuerpo va a cambiar. Hace 20 años me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes y he decidido quitármelos. Por recomendación de los médicos me voy a hacer una lipoescultura muy sencilla, me van a quitar los gorditos”, dijo en su momento la ex del productor Billy Rovzar.

Desde entonces, Sara Maldonado se ha mostrado más segura de su cuerpo y no ha parado de consentir a sus fanáticos de las redes sociales con atrevidas imágenes. Pese a que la actriz se ha mantenido alejada un poco del mundo de los melodramas, sobretodo en los de Televisa, empresa donde hizo su carrera, la famosa ha participado en los últimos años en series y recientemente se dio a conocer que formará parte de la cuarta temporada de Mujeres Asesinas, proyecto que la tiene más que emocionada.

