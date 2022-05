Como Juan Gabriel, Christian Nodal se cae en pleno escenario

El famoso cantante del regional mexicano y ex novio de Belinda, Christian Nodal, sufrió un accidente en pleno concierto en la Explanada Cardales de Cayalá, en Guatemala. Como el fallecido cantante Juan Gabriel, el intérprete de Adiós Amor fue a dar al suelo luego de que un tobillo se le doblara.

Fue a través de las redes sociales que comenzó a circular el video de la caída de Christian Nodal, en la que se le ve que camina por lo que el famoso empleó sus historias de Instagram para comunicarle a sus más de ocho millones de seguidores que estuvo a punto de besar el suelo luego de que se le dobló el pie mientras camina en el escenario durante su presentación musical.

Cabe mencionar que éste accidente no fue impedimento para que el ex novio de Belinda culminara satisfactoriamente su presentación en la Explanada Cardales de Cayalá, y fue horas después cuando el artista de 23 años utilizó sus redes sociales para compartir una imagen en la que se le ve con una férula en el tobillo.

"Hoy besé el escenario", escribió el cantante del regional mexicano junto a la fotografía que rápidamente se viralizo y usuarios de las redes sociales comenzaron a comparar está caída con la del fallecido cantante, Juan Gabriel. El intérprete de "Adiós Amor" también aprovechó para manifestar que se encuentra bien de salud y que está más que agradecido con su público de Guatemala por todo el cariño que le brindaron.

"Mi gente de Guatemala, muchísimas gracias por esta noche tan increíble, tan especial... Estoy bien...Gracias por esta casita llena, por corear cada canción con esa energía, por la vibra... ¡Los amo!", indicó. Cabe mencionar que Christian Nodal se presentó en Guatemala con su gira "Forajido Tour".

Pese a la caída que sufrió, Nodal no ha cancelado ninguna presentación. En los últimos meses Christian Nodal ha acaparado reflectores por el romance que tuvo con Belinda y el cual culminó a mediados de febrero, horas antes de que se celebrara el Día del Amor y la Amistad.

Recientemente también acaparó titulares al dar a conocer que dejaba México para irse a vivir a Estados Unidos, además de que sorprendió en una reciente entrevista al confesar que no sabía si su rompimiento con Belinda era definitivo, pues desconoce en qué posición los ponga la vida.

Christian Nodal compartió una imagen de como quedó su pie tras la caída.

“Charlas hemos tenido, pero es que no sé, son cosas que van de la vida”, dijo el cantante a Francisca Lachapel. A lo que ella lo cuestionó: “O sea que siguen hablando”, y Christian Nodal respondió: “No, hemos tenido pláticas, pero como te digo, no sé en qué posición nos ponga la vida”. Y tampoco descartó que su rompimiento sea un “No”. “No es un no definitivo, ni tampoco un sí definitivo”, agregó el intérprete.

