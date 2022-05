Como Gomita, Mariana Botas de Una Familia de Diez se hace arreglitos en la cara y comparte resultado

Así como lo ha dejado ver en diversas ocasiones Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita en cuanto a cirugías estéticas, su colega de la farándula, la actriz Mariana Botas del programa cómico de Televisa "Una Familia de Diez", se hace arreglitos en la cara y comparte resultado.

¡Así es! la actriz que da vida a la niña fresa Martina López en la famosa serie de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo, se atrevió a someterse a un procedimiento estético que consiste en quitarse parte de su rostro y afilarlo para tener una mejor apariencia.

Y para no dejar nada a la imaginación, la actriz de 31 años, utilizó sus historias de su cuenta de Instagram y a través de una serie de vídeos, Mariana Botas compartió también algunos detalles de la cirugía que se practicó el pasado sábado 14 de mayo.

El post procedimiento estético

"El ultrasonido sirve para drenar y evitar que se forme fibrosis y queden cicatrices por dentro que eviten que se pegue bien la piel al músculo", se lee en un primer vídeo, en el que Mariana Botas explicó que la doctora Fernanda Rivera Melo, quien la contactó por medio de sus historias y le dijo que ella se dedicaba a hacer justo lo que la actriz necesitaba para complementar el procedimiento estético al que se sometió para quitarse las bolsas de Bichat y la papada.

Así mismo, la experta en belleza confirmó que el procedimiento ayuda que la piel se pegue lo mejor posible y evitar que se hagan moretones o en todo caso, disminuyan en gran medida. Por otro lado, Mariana aseguró a sus seguidores que más tarde contestaría las preguntas referentes a dicho procedimiento. "Oigan, ahorita que llegue a mi casa, les empiezo a contestar las preguntas que me hicieron, pero me han llegado mensajes de: 'Pero es que no se te nota nada, o sea, de hecho te ves más cachetona que antes'...", comentario que desataría cierta molestia de la carismática actriz.

De surgir una cierta molestia, Mariana explica

"Miren, gente, les voy a contar, para los que no saben, este es un proceso, es una cirugía, y obviamente tu cuerpo se inflama, tiene un proceso inflamatorio... Obviamente ahorita no se nota, requiere de tiempo, hay gente que se le nota a los tres o a los seis meses, al año, hay que tener paciencia, pero pues... ¡échale tantito coco! es cosa de pensar".

Martina de Una Familia de Diez se hace arreglitos en la cara. Foto Historias Instagram Mariana Botas

Por otro lado, la actriz dejó muy en claro que no puede responder con exactitud la pregunta que tanto le han hecho sus seguidores, como es ¿cuánto costó el procedimiento?, pues la también protagonista infantil de "Una Luz en el Camino" (1998), de Televisa, dijo que, tras ponerse en las manos de la doctora Daniela Téllez, ha descubierto que el costo no es igual para nadie.

Pues primero se tiene que hacer una valoración de lo que el paciente necesita, pues destacó que no todo mundo es candidato a practicarse la cirugía de pérdida de las bolsas de Bichat y la papada. Por lo pronto, Mariana Botas luce con una venda en la parte del mentón, sujetada a las orejas, y tras un agradable comentario que recibió de un fan de nombre Charly, la también modelo agradeció diciendo que en unos meses ya no parecerá más un "perrito picado por abejas".

La carismática intérprete también dijo que de haber sabido que el procedimiento no era tan doloroso o complicado, desde cuando se lo hubiera practicado, pues dijo que sólo la sedaron y estaba entre dormida y despierta escuchando todo y haciendo varias preguntas a la doctora que la atendió.

Ahora, Mariana Botas tendrá que esperar un tiempo a que la cirugía surta efecto y se pueda notar el cambio en su rostro, que es por lo que puso en manos de los expertos.

