Como Demi Rose, Daniella Chávez luce sus 'bolsas de aire' con blusita de escote cruzado

Tal y como la modelo británica Demi Rose, lo hubiera hecho en enero de 2021, así mismo lo hizo la chilena Daniella Chávez, quien ese valió de su cuerpazo y lució sus 'bolsas de aire infladas' con blusita de escote cruzado.

La chilena de 36 años, se puso a tono con su colega, la británica Demi Rose, para presumir sus enormes atributos y darse el lujo de lucir una blusa de escote cruzado que, de no ser por el peto 'al aire' que se ve en su postal, se podría decir que dicha blusa es una prenda improvisada.

Con una prenda de color beige -igual que la británica-, que la utilizó para encandilar con su belleza desde Vedra, Ibiza, España, recibiendo el 2021, en combinación con una falda de seda de colores marrones, amarillo y naranja, así mismo fue la que utilizó Daniella Chávez el pasado mes de febrero de este 2022.

La ex conductora de Televisa Deportes y digna representante del glamour y la perfección en todos los sentidos, posó desde un salón de fiestas de su querido Miami, Florida (EE.UU.), luciendo además un par de ajustados jeans de cuero color café que enmarcan su mini cintura, y por lo cual, la modelo de raíces americanas escribió:

"Un Brindis porque serás Millonari@! @FashionNova @NovaMen fashionnovapartner"; así se lee en su descripción de su publicación del pasado 27 de febrero, de su cuenta oficial de Instagram. No por nada, la chilena se ha llevado los más grandes suspiros y piropos.

Algunos se leen como: "Barbie", "Espectacular!!", "Cheers babe!" (¡Salud nena!), "Gorgeous" (Diosa), por parte de algunas colegas -modelos de talla grande- de la moda y la pasarelas o "Un brindis por qué sos la mujer mas hermosa del mundo Dani" y "¡A tu salud, que preciosa te ves!".

Y es que, a decir verdad, Daniella Chávez cuida cada detalle de su arreglo personal, así como de los lugares en los que posa y desde los que derrite sus más de 15.6 millones de seguidores. Pues al momento, la esposa de su manager Ariel Gutiérrez, ha logrado conseguir 1,445 comentarios y no menos de 112 mil corazones rojos.

Por su parte, Demi Rose, una modelo que se ha dado a conocer gracias a su belleza y sensualidad con la que posa en cada postal, habiendo generado ya más de 19.1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, fue vanagloriada por su citada publicación, pero además, hubo un fan que hizo referencia a sus atributos delanteros con la parte fundamental de un automóvil.

Pues más sincero no pudo haber sido su seguidor, luego de escribir "*Airbags on*" o lo que en Español se traduce como un par de bolsas de aire infladas, comentario que por supuesto causó revuelo entre los más de 3 mil followers que dejaron estampado su comentario.

Y es que con esa blusa, que ambas modelos lucen luego de poseer esos enormes atributos, ¿cómo no pensarlo? Lo cierto es, que con esas u otro tipo de prendas, las dos celebridades de las redes sociales, siguen enamorando y encantando con su innegable belleza.

