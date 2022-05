Como Daniella Chávez, Thalía lució encantos de perfil como conejita de pascua

Como lo hiciera la modelo Daniella Chávez, la cantante de origen mexicano Thalía, lució encantos de perfil como conejita de pascua. Pues la chilena no fue la única en "mostrar su fe" y desear felices pascuas a sus seguidores, pues también la esposa del empresario Tommy Mottola se valió de sus encantos e hizo lo suyo.

Y es que, mientras Daniella Chávez lució uno de sus perfiles más encantadores con un bañador azul agua y una diadema rosa con orejas de conejita llenas de brillos desde Indio California, después de asistir al festival de música Coachella en Colorado, EE.UU., Thalía no se quedó atrás y cautivó al mundo digital con su belleza y creatividad.

En tanto, Daniella Chávez escribió: ""Happy Easter From California! [¡Felices Pascuas Desde California] #happyeaster... Cabello: @peluqueriaveranvior", al pie de su publicación de su cuenta de Instagram en la que la siguen por lo menos 15.8 millones de usuarios de la red.

¡No!, o es un partido de fútbol, aunque no estaría tan mal la competencia, pues muchos de los fanáticos saben que Daniella Chávez es una fanática del fútbol y que además, tiene un equipo de balompié en su natal Chile.

Por su parte, Thalía también lució su perfil en un body blanco, una orejas mucho más grandes que las de Daniella y botas blancas forradas de flores de un tono rosado muy tenue, así como también una estola con la misma línea.

La esposa de Tommy Mottola se valió de su creatividad y posó en el que parece ser un campo azulado, lleno de flores y vegetación, así como las nubes y corazones blancos como uno de los elementos principales de la publicación, así como un tono musical algo dramático para la ocasión. Thalía también lució un cetro rosa.

Esta vez Thalía sólo dejó tres conejitos y tres huevos de pascua de forma alternada en la descripción de su clip, pues ella misma se quedó muda con su propia belleza luego de su espectacular pinta en Instagram. Pero no tardó nada en recibir comentarios de sus fans deseándole que pasara felices pascuas, como Vovó Izaura Demari y Uriel Santana, quien le envió caritas con ojos de amor y una llamarada de fuego.

Un total de 380.430 reproducciones son las que ha logrado Thalía a partir de su post como sexy conejita de pascua y 580 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!