Como Daniella Chávez, Demi Rose muestra su pasión por el deporte en prendas muy chiquitas

Además de ser una de las mujeres más bellas de Chile, la modelo Daniella Chávez ha manifestado desde hace años que es fanática del fútbol, tanto, que hasta es dueña de un equipo de primera división de su país. Y así como la chilena, su colega, la británica Demi Rose, demuestra su pasión por el deporte; ambas, luciéndose en prendas muy chiquitas.

Desde Ibiza, España, la isla de la Madre Patria donde Demi Rose vive, se lució jugando tenis en un bañador de dos piezas color blanco que acompañó con un par de medias altas y tenis del mismo color de la firma mundialmente conocida Nike, así como la obligada raqueta y la pelota.

La británica ha vuelto a hacer desvariar a sus fanáticos, toda vez que ha lucido su silueta desde sus dos dimensiones, de frente y de espaldas, al mismo tiempo que en su diminuto atuendo, ha agregado un par de lentes de sol y una tiara para el cabello.

"Practice makes perfect!" (¡La práctica hace la perfección!) escribió la top model de 27 años, tras ser capturada por su fotógrafo de cabecera Danny Desantos, mientras se pudo ver cada detalle de su atuendo en la cancha de tenis.

No por nada, Demi Rose ha recibido 424,383 corazones rojos, incluyendo el de su fotógrafo. Y es que, a decir verdad, el verla así tan despreocupada de la vida y luciendo sus encantos de su figura de reloj de arena, ha hecho vibrar a sus casi 20 millones de fanáticos.

Por su parte, Daniella Chávez inició el pasado 2021, demostrando su verdadera pasión por el deporte, mientras jugaba futbol en videojuego en una pantalla plana, sentada en la alfombra de su lujoso departamento, luciéndose ese mismo mes de enero, en fotos y vídeo.

"Esperando el clásico, jugando PS5, modo cuarentena post viaje #ps5. @thepenthousetheory Alfombra" y "Link en Bio para jugar", fue lo que la chilena de 35 años escribió en sus dos publicaciones, con las que por supuesto, desató la admiración de sus seguidores.

Y es que, ambas famosas se valieron de su belleza y demostraron su pasión por el deporte, en prendas muy chiquitas como la clásica tanga de hilo dental, que haciendo una comparación, Demi utilizó a natural, mientras que Daniella hizo un poco más sensual su foto y vídeo, luego de lucir a diminuta prenda, con medias de encaje; y a diferencia de la británica, quien lució su figura en ese bikini blanco, la chilena lo hizo en el elegante color negro.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!