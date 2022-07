Una de las tendencias de la temporada de Verano 2022 es la minifalda, una prenda tan versátil que se puede combinar con distintos accesorios y estilos pero, sin duda, uno de los que más ha robado la atención es que utiliza botas larguísimas, como lo han presumido Daniella Chávez y Carmen Villalobos recientemente.

Es un hecho que no ha todas las figuras les queda este look, pero Carmen Villalobos dio cátedra de cómo combinar botas largas con minifalda y no morir en el intento, pues pese a ser bajita de estatura, supo llevar este outfit como un reina.

Como Daniella Chávez, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” impactó con su figura en minifalda y botas, uno de los vestuarios que tuvo para conducir los Premios Tu Música Urbano, que se celebraron hace una semana en Puerto Rico, y con el que aceleró pulsaciones de sus millones de admiradores.

Uno de los outfits del verano

En su perfil de Instagram, la estrella colombiana compartió unas fotografías de uno de los tantos looks que presumió en el evento de música y dejó sin aliento al dejar ver su silueta perfecta en uno de los outfits del verano, luciendo despampanante.

La actriz apareció sobre el escenario con un top tipo sostén en verde brillante y doble tira en los hombros, dejando apreciar su abdomen, sus brazos y sus hombros, acompañando con una minifalda en el mismo tono con corte a la cintura y una tela transparente encima.

De la prenda salían varias tiras que colgaban por las piernas de Carmen Villalobos, que combinó este conjunto con unas larguísimas botas negras que le llegaban arriba de la rodilla, presumiendo piernas de una manera muy sexy y estilizando su silueta con el tacón de su calzado, recordando las que llevó recientemente Daniella Chávez con un vestidito negro.

La antagonista de “Café con aroma de mujer” llevó los accesorios, el maquillaje y el peinado correctos con una gargantilla plateada con tiras en pedrería esmeralda, además de unos aretes de aro, además del cabello peinado en una diadema y rizado.

El maquillaje fue sutil y en tonos cálidos, muy acorde para los climas tropicales como el de Puerto Rico y Carmen Villalobos arrebató miradas y provocó miles de suspiros entre sus casi 20 millones de seguidores en Instagram, que se manifestaron en los comentarios.

“Este look también demasiado bacanooo y ese cabello largo, espectacular”, “Hermosa”, “Mo outfit esperado”, “Outfit superior”, “No sabes lo feliz que me hiciste estos días que estuviste en mi islita”, “Puerto Rico te ama”, “Este fue mi look favorito de la noche, me encanta”, “Tan guapa como siempre”, son algunas de las reacciones que se leen en el post.

