Como Chiquis Rivera, Demi Rose se avienta a lucir su retaguardia al aire

Aunque la modelo Demi Rose es una máster de las fotos más artísticas y sabe cómo lucir cada atributo que posee, en una de esas habría copiado el estilacho de la cantante de curvas grandes Chiquis Rivera, y como ella, se aventó a lucir su retaguardia al natural y al aire...

Pues sin duda, este par de famosas son mujeres de grandes y voluminosas curvas, por lo que no por nada se han vuelto las favoritas de muchos en redes sociales. Y pese a que cada una tiene su estilo propio y muy diferentes entre sí, lo cierto es que tanto Demi Rose como la polémica cantante Chiquis Rivera, han ganado millones de simpatizantes en muy poco tiempo.

Y es que, en el caso de la modelo británica Demi Rose, quien se caracteriza por ser una fémina de finos gustos y presume con exquisitez sus atributos, tomó aviada y siguió provocando la adrenalina entre sus casi 20 millones de seguidores

Pues en pleno paisaje de la isla española Es Vedrá, rodeada de las aguas del Mar Mediterráneo, Demi Rose lució todo lo que tiene, de frente al sol y casi como Dios la trajo al mundo. Pues sólo la separa una mini tanga del piso de la embarcación en la que posó boca abajo con sus nenas tocándolo directamente.

"Paradise found" (Paraíso encontrado) se lee al pie de su publicación del domingo 26 de junio. Y al momento, Demi Rose se ha ganado la admiración y aprobación de las modelos Daniella Chávez y Shane Cooper, quienes son fieles seguidoras a Demi Rose.

Por su parte, Chiquis Rivera, hija de 'la Diva de la Banda', optó por mostrar sutilmente su enorme retaguardia desde su cama, cuando cumplió 36 años el pasado 26 de junio de 2021, cuando venía de un inevitable divorcio del cantante Lorenzo Méndez que la empoderó más como mujer...

La foto fue eliminada en su momento y vuelta a publicar en septiembre de 2020, pero con ella habría dado un taco de ojo a sus seguidores, en su cumpleaños con lo que llamó "Reboot" lo que en Español significa algo así como "Reinicio" ¿y cómo no? pues recién empezaba a publicar de nuevo, y sin palabras de por medio, la han halagado tanto que ya se pueden ver 284,094 corazones rojos.

Y aunque ésta no ha sido la única vez que la hija de Jenni Rivera ha mostrado su retaguardia, sí lo ha hecho en esta foto con tal clase y estilo que la hace destacar con su sutileza ante los ojos de sus fans.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!