Como Caperucita, María León se lleva todas las miradas en vestidito rojo

La cantante mexicana María León ha dado mucho de que hablar útlimamente al sorprender de manera grata a sus seguidores luego de mostrar su exquisita figura en underwear (ropa interior) o haciendo gala de su belleza con los más outfits más chic que viste, como el vestidito rojo con el que posó y parecía una auténtica Caperucita; pues se llevó todas las miradas.

El par de postales compartidas hicieron gala de un reencuentro con ella misma; pues en la descripció, María León hasce una comparación entre un antes y un después, con el que destaca lo que ha crecido como artista y actriz de teatro.

ASí lo escribió a través de su cuenta oficial de Instagram, aprovechando el momento para invitar a sus seguidores a la obra musical "Hoy no me puedo levantar" que protagoniza junto al cantante y actor Yair (ex alumno de La Academia de TV Azteca).

"María hoy - María 7 años atrás... Han pasado tantas cosas en 7 años... pero todas te las comparto de María a María para darte vida y porque tú me das vida a mí. Te extrañé tanto pero estoy enamorada de este reencuentro contigo y con tan entrañables personajes del 33", se lee al principio de la descripción de María León.

Y continúa leyéndose: "La vida es tan bonita, doy gracias por mis compañeros generos@s, amoros@s y talentos@s, por el team, staff, crew, por l@s creativos y productores por la oportunidad y porque aman este proyecto hasta las últimas consecuencias y a ti que vienes a ser parte, porque sin ti esto no sería una realidad... ¡Hoy función 5:00 pm! #hoynomepuedolevantar".

Y es que, el par de fotografías que la ex vocalista de "Playa Limbo" publicó, hacen una comparación entre lo que ha sido antes en su carrera y el empoderamiento que tiene actualmente como cantante, bailarina y actriz de teatro, pues pese a la pandemia, María ha seguido trabajando en varios proyectos, aunque con sus respectivas medidas de precaución.

Es por ello que la protagonista de "Chicago, El Musical", ha provocado la admiración y los comentarios más aduladores de sus colegas y amigos del medio artístico, así como de sus más de 2.4 millones de fanáticos; entre estos se lee:

"Te veo mañana", por parte de Regina Blandón, mientras que Fernanda Castillo sólo aplaudió sus postales. La cantante Isabel Lascurain de Pandora también la halagó: "Esas Marias ayer y hoy, maravillosas!!!... El actor Juan Manuel Bernal de "Monarca" serie de Netflix, no se pudo quedar callado ante la belleza de la actriz de teatro y reaccionó con un: "Hermosa!!".

Al momento, la postal compartida hace unas horas, ha logrado un total de 46,388 corazones rojos y por lo menos, 637 comentarios.