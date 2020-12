Como Belinda y Christian, Ester Expósito y Alejandro Speitzer se robaron el 2020

Recientemente Belinda y Christian Nodal fueron nombrados la pareja del año 2020 por la revista People en Español, sin embargo, otros que también han derrochado amor han sido Ester Expósito y Alejandro Speitzer , por lo que muchos aseguran que también son la pareja del año.

Y aunque Ester Expósito y Alejandro Speitzer prefieren mantener su relación más en privado, desde que comenzaron su romance ya se auguraba que serían la pareja del 2020. Algunas de las razones por las que los famosos actores han sido considerado por muchos de sus fans como la pareja del año han sido: ambos son exitosos, son guapos y jóvenes.

Se dice que el romance entre la española y el mexicano comenzó cuando él viajó a Madrid para formar parte del elenco, Alguien tiene que morir, y quien los habría presentado fue la actriz Danna Paola. Por lo que desde ese momento los artistas habrían quedado flechados.

Y aunque a la pareja no le gusta exponer su vida privada, motivo por el que han mantenido lejos de los escándalos, ambos han presumido su amor a través de sus historias de Instagram, en donde no dudan en dedicarse románticos mensajes. Recientemente Ester Expósito viajó a México, sin embargo, su despedida no fue nada grata pues protagonizó un momento incómodo, muchos mexicanos la tacharon de payasa.

La estrella de Élite fue tachada de payasa por no haberse tomado fotos con sus fans mexicanos durante una visita a un parque de diversiones en la CDMX. En algunos videos compartidos en redes sociales, se observa a la famosa, acompañada de su novio Alejandro Speitzer y del también actor Roberto Carlo, bajando de un juego mecánico, y al percatarse de la gente que la esperaba, se cubrió el rostro para no ser captada por las cámaras de sus fanáticos.

En una entrevista para Europa Press, la actriz aseguró que no hubo ningún problema y que al contrario, se había violado las medidas de distanciamiento social durante la crisis sanitaria por coronavirus. "No ha habido ningún problema, en México no hubo problemas, sólo una aglomeración de 20 personas infringiendo las normas de la distancia de seguridad conmigo y entre ellos, pero yo con mis fans... siempre tengo un momento para ellos", aseveró Ester.

Aunque Expósito ha vivido un boom en su carrera gracias a su personaje Carla Rosón en el thriller en el que compartió créditos con Danna Paola, reconoce que la ha pasado mal durante el confinamiento debido a problemas de ansiedad. "En el confinamiento estuve en Madrid, con mis padres, los adoro y por ese lado fue un poco más fácil, pero sí que tuve mucha ansiedad. De por sí soy una persona que convive con la ansiedad, independientemente de mi profesión, esto ha sido desde adolescente.

"Imagínate en el confinamiento, como a mucha gente se me dispararon los nervios y la ansiedad, lo pasé un poco mal, bastante mal, también fue un momento de introspección que me ayudó para otras cosas", compartió. Ester, quien también participa en la serie Alguien Tiene Que Morir, del tapatío Manolo Caro, reconoce que, pese a la ansiedad, se siente privilegiada de no haber perdido hasta ahora a ningún familiar a causa de la Covid-19, además de estar cerca de sus seres queridos.

Sobre su relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer dijo ser la más afortunada y prefirió dejar su vida amorosa en un segundo plano. "Eso me lo guardo para mí, muy feliz y la más afortunada".

Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices que prometen una larga carrera en el mundo del entretenimiento y está respaldada por un amplio séquito de seguidores, tan sólo en Instagram suma más de 26 mil seguidores.