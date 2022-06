Como Barbie y Ken, Angelique Boyer y Sebastián Rulli lucen en la playa con figura perfecta

Además de ser una de las parejas más sólidas del espectáculo, Angelique Boyer y Sebastián Rulli, también son un pareja modelo en cuanto a la belleza física de ambos, pues a la vista de todos, ambos famosos resultan ser dos de las estrellas de televisión que más destacan por su figura física como si fueran los icónicos muñecos Barbie y Ken, la pareja perfecta.

Y en sus últimas y actuales vacaciones en España, Angelique Boyer y Sebastián Rulli no han parado de mostrar al mundo lo bien que la están pasando mientras recorren los lugares más emblemáticos de la Madre Patria, así como los momentos más sexies del día.

A través de sus historias de Instagram, la protagonista de "Vencer el Pasado" (2021) de Rosy Ocampo para Televisa Univisión, mostró el momento en que estaba con Sebastián Rulli, ambos tirados en la playa y disfrutando de un día de sol y con el mar de frente.

Hasta pareciera que, tanto Angelique Boyer como Sebastián Rulli han personificado en la versión live action a los icónicos muñecos de cuerpazo perfecto, Barbie y Ken, pues ambos poseen físicamente lo que se requiere para poder ser la pareja perfecta.

"Stories @angeliqueboyer @sebastianrulli disfrutando del sol en la playa" se lee en la descripción del vídeo compartido por la fanpage (página de fans) @sebastangie de Instagram.

Y es que, tras verlos disfrutando del sol, mar, arena y playa, los seguidores de la pareja ya han replicado las historias de la actriz que seguramente pasarán su próximo cumpleaños número 34 y el número 47 de Sebastián Rulli, con Doña Silvia y Don Óscar, los primeros días de julio, 4 y 6, respectivamente.

Angelique bon un bikini amarillo de top de tiras y Sebastián Rulli con un short playero en la totalidad del silencio y escuchando sólo el sonido de las olas del mar y la naturaleza, la pareja pasó un día espectacular el pasado 17 de junio.

¿Y cómo no? pues si mientras que el argentino lució un short color naranja de estrellas, Angelique Boyer lució un espectacular bikini color amarillo oro, de esos con los que enamora a más de uno en las redes sociales. Pues no por nada, ambos se han vuelto una de las parejas más queridas y más halagadas por el público de todo el mundo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!