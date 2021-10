Tania Rincón no pudo tener mejor debut como parte del elenco de conductores permanentes del programa “Hoy“, y se lució con un vestidito de princesa con el que desbancó a Andrea Legarreta, una de las presentadoras titulares del matutino de Televisa.

Luego de haber participado en el programa en diversas ocasiones anteriores como conductora invitada, Tania Rincón por fin recibió la oportunidad de ser una de las presentadoras permanentes del matutino y llegó abriendo plaza con su impactante belleza y en un vestidito con el que lucía como Barbie.

La presentadora de TV tuvo un gran recibimiento por parte de sus nuevos compañeros y ante el inicio de este proyecto compartió emocionada el look que utilizó este martes durante el programa, el cual consistió en un vestidito de mangas abombadas en corte “A”, el cual le permitió presumir sus espectaculares piernas, desbancando a la mismísima Andrea Legarreta.

Desde su cuenta de Instagram, Tania Rincón compartió con sus más de 3 millones de seguidores una fotografía en la que posa modelando un vestido corto en color marfil, el cual tenía cuello redondo hasta arriba y mangas largas y abombadas, que le daban un estilo elegante.

La conductora de TV lució como toda una princesa con este atuendo, cuya tela tenía una textura muy fina que se notaba en la falda en corte “A”, la cual le llegaba a medio muslo, dejando ver sus torneadas piernas en unas altas zapatillas de plataforma en color tinto.

El outfit fue redondeado con un cinturón negro de hebilla dorada que enmarcó la parte más fina del torso de Tania Rincón, quien utilizó una diadema de pedrería y cristales sobre el cabello lacio, destacando su belleza y acaparando reflectores, robándole la atención a Andrea Legarreta.

“La de hoy en ‘Hoy’. Con mi cicatriz en la espinilla como protagonista. (Es bien de esas)“, escribió la famosa en la publicación que realizó en Instagram, destacando su sentido del humor, y recibió cientos de comentarios y piropos por parte de sus millones de seguidores en esta red social.

“Te ves mejor en Azteca“, “¡Qué bonita! Lástima que no veo ese programa gacho“, “Me gustó más este look que el del día de tu presentación”, “Era tu fan en ‘Venga la alegría’ pero ahora ya no te veré por ese programa tan chafa, pero espero no te apaguen como lo han hecho con varios ex Aztecos“, “Me encanta como conductora y su sentido del humor pero creo que le está fallando el sentido del vestir“, “Felicidades por este nuevo reto, tu sencillez inspira“, “Chulada de mujer“, “Con tu belleza, inteligencia y sencillez opacas a todas, no veo ese programa chafa pero no dejaré de seguirte”, fueron algunas de las impresiones de los fans de Tania Rincón.

En los comentarios se dejó ver que los seguidores de la presentadora de televisión aún no olvidan su paso por “Venga la alegría”, matutino de TV Azteca que es la competencia directa de “Hoy”, programa en el que ahora Tania Rincón se destacará todos los días.

