Como Angelique Boyer, María León hace babear a fans con shortcito cachetero

Tal y como lo hiciera desde el gym, la actriz Angelique Boyer, la famosa cantante María León hizo babear a fans con shortcito cachetero mientras se ejercitaba hace unas horas, este fin de semana. Pues ambas féminas son fanáticas de hacer ejercicio y a decir verdad, el resultado se nota en sus exquisitas figuras.

Por su parte, la cantante tapatía María León (de Guadalajara, Jalisco, México), compartió a través de sus historias durante unas vacaciones en Colima, México con sus padres y demás familia, un vídeo en el que aparecía ejercitándose haciendo cardio y otros ejercicios, mientras lucía un shortcito cachetero, top y tenis, el atuendo perfecto para eliminar el exceso de calorías y grasa del cuerpo.

María León dejó ver su figura de diez con un shortcito tipo calzón de luchador en color blanco y elástico negro, así como un top verde agua, mientras hacía lagartijas y brincaba de forma alternada, al aire libre y con la piscina muy cerca de donde estaba.

"@coachino.madrizaasiatica... #LaMadrizaAsiática presente", se lee en la historia que María León publicó en sus "vacaciones", luego de grabar y lanzar con éxito, el tema "Prohibido Amarnos", a propósito del mes de junio, en el que se celebra el orgullo gay o la comunidad LGBTQ+.

Pero la ex vocalista del recordado grupo Playa Limbo, no sería la única en mostrar su ejercitado cuerpo, pues en plena pandemia, la actriz Angelique Boyer también hizo de las suyas desde el gym y presumió sus torneadas piernas.

"Más rico, ¡imposible! Las invito a que pidan en la tienda en línea de @NubaOficial el café con proteínas, te ayudará a llenarte de energía con café en sabores Moca y Latte Vainilla. Reduce inflamación intestinal, Más energía para tus actividades... ¡Sé que les van a encantar!", se lee al pie de la foto mientras también hacía babear a sus seguidores.

Tanto, que alcanzó 753,456 corazones rojos desde el 1 de junio de 2021, cuando estaba a punto de entrar al aire con "Vencer el Pasado" (2021), telenovela que protagonizó junto a su novio Sebastián Rulli, Erika Buenfil, Arantza Ruiz y Ana Paula Martínez.

Y para muestra un botón: "Wow, siempre me gustaron las telenovelas que haces. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Soy tu fan. Brasil", o "Luces perfecta", "Cuerpazo", etc, entre muchos otros halagadores comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!