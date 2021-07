¡Como Ana Bárbara! Chiquis Rivera posa con arriesgado vestido

Como un regalito, así lució Chiquis Rivera al posar con un arriesgado vestido de impresionante abertura con el que casi enseña el tesorito, para acelerar las pulsaciones de sus millones de admiradores en redes sociales, quienes se quedaron con la boca abierta ante la sexy imagen de la solista.

Acostumbrada a presumir sus curvas sin importar el qué dirán, la jueza del reality de televisión “Tengo talento, mucho talento” hipnotizó con un vestido en forma de moño con impresionantes detalles en los costados de sus muslos, ¡como Ana Bárbara cuando utilizó un vestido con una abertura hasta el cielo!

Con medias de red y posando con el arriesgado atuendo, Chiquis Rivera no dejó a nadie indiferente y deslumbró con sus sensuales atributos mientras le llovían los comentarios fogosos de sus fans en Internet, dejando claro el arrastre que tiene en plataformas digitales.

El arriesgado y destapado vestido de la hija de Jenni Rivera consistía en un vestido strapless en color naranja con forma de moño gigante en la parte del torso, con el que cubría sus encantos pero dejaba admirar parte de ellos con un tremendo escote.

La falda era larga pero tenía pronunciadas aberturas en los costados de ambas piernas por lo que Chiquis Rivera aprovechó este detalle para enfundarse en unas sexys medias de red y mostrarlas con su sensual pose, sacando una de sus extremidades para modelarla ante sus admiradores.

La cantante de regional mexicano también posó con una rosa en la mano mientras posaba la otra en sus caderas, tapando un poco lo que revelaba el vestido en esa zona, dejando picados a sus seguidores, que se manifestaron en los comentarios de la cuenta de fans en Instagram que compartió la fotografía.

“Hermosa, mi Chiquis”, “Bonita foto, Chiquis”, “Yo quiero un regalo así”, “Eres como una diosa”, “Divina y sensual, besos, bonita, bendiciones”, “¡Qué sexy!”, “Hermosa mujer”, “Me derrites demasiado, mamacita, eres todo un encanto”, “Wow! ¡Qué hermosa sorpresa! Ya quiero desenvolver mi regalo”, fueron algunas de las reacciones que provocó Chiquis Rivera.

Sin embargo, no a todos les gustó la imagen y algunos de sus fans le cuestionaron el por qué mostrar piel cuando no lo necesita: “No sé por qué te denigras, no creo que tengas necesidad, hay que dejar algo a la imaginación”, aunque otros de sus seguidores salieron a defenderla y a decir que las críticas son generadas por gente envidiosa.

De cualquier manera, Chiquis Rivera ha demostrado que no permite que los comentarios negativos hacía su persona la afecten y presume orgullosa sus impresionantes curvas, demostrando la gran seguridad que tiene en sí misma.

