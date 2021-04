Como Aleida Núñez, Luz Elena González arrasa con majestuosa foto desde el jacuzzi

Como muy pocas veces y al estilo Aleida Núñez, Luz Elena González sacó su lado más sensual para atrapar a su más de millón de seguidores de Instagram, y es que la famosa actriz posó desde un jacuzzi, majestuosa fotografía con la que arrasó en dicha red social, ganando miles de Me Gusta.

Mientras disfruta de un momento de tranquilidad y para agradecer todo lo que tiene, la también modelo, cantante y conductora de televisión deleitó a sus seguidores de dicha red social con la majestuosa foto en la que modela sin prendas y en la que deja al descubierto parte de sus hombros y pies.

"Ustedes saben lo que amo cuidarme y consentirme y hoy no fue la excepción!!! Cuando empiezas por amarte y valorarte todo tu entorno cambia, no permitas que nadie te quite La Paz y la tranquilidad. Tomate un momento respira y agradece cada minuto de tu vida!!!!" #happy #greatful #inlove #actress #mom", escribió Luz Elena González en el post.

Hasta el momento la publicación de la actriz que ha aparecido en novelas como; Antes muerta que Lichita, Mi corazón es tuyo, Libre para amarte, Una familia con suerte y Hasta que el dinero nos separe, entre otras, acumuló más de 27 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios entre los que los usuarios destacan la belleza de la jalisciense de 46 años de edad.

Y aunque en esta publicación Luz Elena González no dejó al descubierto su espectacular figura , en otros post la famosa ha posado en entallados vestidos con los que resalta su figura de 87-65-91 y con la que ha conquistado a varios galanes de la televisión como Luis Miguel y Rafael Amaya.

Al igual que Aleida Núñez, la ex conductora del programa de espectáculos Aquí Contigo, saltó a la fama tras su participación en el certamen Nuestra Belleza, y aunque no se coronó como la ganadora, su carrera como conductora y actriz comenzó a despuntar, por lo que hoy en día cuenta con una larga trayectoria en las telenovelas y en programas de televisión.

Recientemente Luz Elena González se volvió tendencia luego de revelar algunos detalles de la relación que tuvo con el actor, Rafael Amaya, quien hace unos meses abandonó una clínica de rehabilitación.