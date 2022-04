¿Coincidencia o barata? así lucieron este outfit lavanda Andrea Legarreta y varias famosas

¿Dónde fue la barata? Esa sería la pregunta inmediata que podría hacerse luego de ver que un mismo vestido ha sido utilizado por cuarta ocasión por algunas famosas en la televisión mexicana. Se trata de un outfit color lavanda y como la conductora Andrea Legarreta, un ramillete más de famosas han echado mano del modelito.

La primera de ellas fue la joven actriz Daniela Martínez Caballero en la telenovela "Mi Fortuna Es Amarte" (2021-2022) que utilizó para uno de los eventos a los que asistió como parte de su personaje de Regina Robles Cantú -hija de Natalia Robles (Susana González) y Adrián Cantú (Sergio Sendel)-.

Otra de las famosas que ha optado por lucir el modelo recto con mangas abultadas de tul, es Oka Giner, quien está debutando en las telenovelas con un personaje de villana en "Corazón Guerrero" (2021). Y recientemente utilizó el vestido para un evento social dentro del melodrama.

Una tercera famosa que ha mantenido con las emociones a flor de piel a sus fanáticos a través de la telenovela "Los Ricos También Lloran" (2022), es Lorena Graniewics, quien tras dar vida a Britny Chantal Domínguez Pérez -la mejor amiga de Mariana Villarreal (Claudia MArtín)-, utilizó el outfit color lavanda para la boda de Mariana y Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli)-.

Y por último, la reconocida presentadora de televisión del programa "Hoy" de Televisa, Andrea Legarreta, quien no dudó de utilizarlo hace unos días para una de las emisiones del matutino más visto de México a través de la televisión.

Por su parte, el periodista Chema Cortés, no dudó en reunir los cuatro momentos en los que el mencionado cuarteto de famosas hicieron todo por lucir espectaculares este vestido color lavanda; así lo expresó:

"(Actualizada) Cuatro mujeres, un mismo vestido. Lore Graniewicz, Oka Giner, Daniela Martínez Caballero y Andrea Legarreta 'se pusieron de acuerdo' y decidieron usar la misma prenda. La primera en #LosRicosTambiénLloran, la segunda en #CorazónGuerrero, la tercera en #MiFortunaEsAmarte y la cuarta en el programa matutino #Hoy. ¿Qué les parece? @loregraniewicz @okaginer @danylani @andrealegarreta".

Y luego de lo viral que se ha vuelto la puesta del vestido, Lore Graniewicz demostró su buen humor y también compartió a través de sus historias de Instagram, una postal en la que ella, Oka Giner y Andrea Legarreta lucieron el mismo vestido.

"Creo que sí está re gonito el vestido... Pura lindura... Britny @ricosllorantv, @ndrealegarreta HOY, @okaginer Doménica @corazon_guerreroof", se lee en dichas historias.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!